Od cijene pizze preko čaše vina do smještaja: Je li jeftinije ljetovati na Braču ili na Krfu?

Je li ljetovanje u Grčkoj jeftinije nego u Hrvatskoj? Naravno, ovisi o tome kamo idete. Kao što cijene nisu iste na Hvaru i Braču, tako nisu iste na Mikonosu i Krfu. A na Krfu pivo košta 5 eura, čaša vina 6, a pizza 15 eura. I to na najatraktivnijim lokacijama.

Nije Krk, nego Krf. Korkira, a ne Korčula, iako su i njoj ime dali upravo antički Grci. Smaragdni otok, najsjeverniji u Jonskom moru, Hrvatskoj najbliži, mnogima najljepši.

I prije nego što dođete ustanovit ćete da nije toliko skupo. Jer povratnu avionsku kartu iz Zagreba našli smo za manje od 200 eura, istovremeno ćete povratni let na Brač iz Zagreba platiti preko 300 eura. Smještaj u trosobnoj vili s terasom uzeli smo za 160 eura po noćenju, na Braču pak sličnu vilu nećete naći ispod 240 eura. U šoping centru kojeg ima i na Jadranu našli smo čips za 3 eura, na Braču isti košta četiri, a kreme za sunčanje ima za 16 eura, u malim bračkim dućanima uz plažu istu ćete platiti i 26 eura. A još nismo ni otišli u grad.

'Od polovice rujna do studenog upola niže cijene'

I onda smo se našli u samom srcu Korkire, kao da smo na Stradunu u Dubrovniku, tu su restorani s malo višim cijenama, ali i tu smo našli, recimo, burger s prilogom za samo 15 eura, pizzu također za 15 eura, pivo ćete platiti 5, 5 i pol eura, ali ako odete u bilo koju od pokrajnjih uličica, tamo ćete naći još niže cijene.

Sjeli smo na kavu za 3 i pol eura s kolegicom novinarkom Elsom Dolianiti, urednicom dopisništva nacionalne televizije, koja nam je objasnila da se cijene ovdje prilagođavaju ovisno o dijelu sezone. "U ožujku i travnju, kao i u listopadu i studenom, zapravo od polovice rujna do studenog imamo i upola niže cijene. To je s ciljem da se produži sezona. Tako da se nadamo da ćemo ove godine imati dužu sezonu, skroz do prosinca", kaže nam Elsa.

Turisti koji su ovdje u špici sezone cijenama su mahom zadovoljni. "Mislim da su fer cijene, ali nije ništa jeftinije nego kod kuće. Otprilike je isto. Mislim da je to razlika, jer prije ste običavali doći na ovakva mjesta i pričati o tome da ste dobili pivo za 2 ili 3 eura. Sada 4 ili 5 eura košta malo pivo, a to je vjerojatno slično onome što u funtama plaćamo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nismo time iznenađeni, jer smo na odmoru", ispričali su nam Emma i Sean iz Velike Britanije.

"Za večeru ovdje u središtu Krfa cijene su malo više nego u selima, ali ništa pretjerano. Za večeru smo, recimo, nas dvoje platiti salatu, tri glavna jela i vodu oko 70 eura", kaže pak Savos, koji je na odmor na Krf sa suprugom stigao iz Atene.

'Nema potrebe za brzom zaradom'

U trgovini u glavnoj ulici probali smo kumkvat, najmanje citrusno voće, prepoznatljivi simbol Krfa od kojeg se rade likeri i slatkiši. Gazda Kostadinos Lazaris cijene nije uopće mijenjao u odnosu na lani. "Mi smo tu za lokalce, tu smo za turiste, izvozimo sve u ostatak Grčke. Tako da ne vidimo potrebe za brzom zaradom", tumači nam Kostadinos.

Takve potrebe očito nemaju ni u restoranima uz more. Na kraju smo odlučili ručak pojesti u jednom od brojnih beach barova, dakle tik uz plažu, i našli smo jedan s dosta povoljnim cijenama. Pozamašnu porciju gyrosa dobili smo za samo 14 eura, sok za još četiri.

A onda se trebalo spustili i tamo gdje je preko dana najviše ljudi. Jer većina turista na Krfu izabire dane provoditi na nekoj od brojnih, što pješčanih, što šljunčanih plaža. Na jednoj od poznatijih plaža na zapadnom dijelu otoka postoji privatni resort gdje se za prvi red ležaljki i suncobran mora izdvojiti 80 eura, ako ćete ga uzeti na cijeli dan, a ovdje je plaža za građanstvo i tu ćete dvije ležaljke i suncobran platiti 25 eura za cijeli dan.

I baš tu sreli smo dvije djevojke Lanu i Danku iz Banja Luke koje su lani na odmoru bile u Hrvatskoj. "Mislim da je za nijansu jeftinije nego u Hrvatskoj, ali s obzirom da je Grčka u pitanju, možda smo očekivali malo niže cijene, s obzirom da ležaljke i nisu neke iskreno", rekla je Lana, dok je Danka dodala da je "još uvijek malo jeftinije, ali dobro, opet je razlika što nam je Hrvatska kao bliže, a ovo je dalje. Na kraju to se sve izjednači".

Nekim gostima čak više od cijena paše grčka gostoljubivost. "Grci su slični ljudima iz južne Italije. Ja sam iz južne Italije, znamo reći da smo isto lice, ista rasa, to znači da smo si dosta slični. Slični smo si temperamentom", kaže nam Angelo iz Napulja.

I tako smo ustanovili da se na Krfu može jeftinije ljetovati nego na Braču. Ali ako malo razmislimo, ionako su nekih od najvećih užitaka na svakom odmoru posvuda besplatni. Posebno kad vas, kao na jednom mjestu na zapadnoj obali Krfa, za skok na glavu sa stijene nagrade pljeskom.