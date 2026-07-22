Rezervirali ste luksuzno ljetovanje, stigli ste, ali vila ne postoji! Prevaranti su sve vještiji

Ljetovanje iz snova na Balearima pretvara se u noćnu moru za sve veći broj turista. Skupina prijateljica koja je za djevojačku zabavu rezervirala luksuznu vilu s bazenom, samo da bi po dolasku otkrila da ona ne postoji, tek je jedna u nizu žrtava sve sofisticiranijih internetskih prevara. Dok se prevaranti bogate, žrtve ostaju bez tisuća eura i smještaja, a stručnjaci upozoravaju na ključne znakove za uzbunu koje svi ignoriraju.

Britanski par, Ian i Denise Feltham, iskusili su sličnu sudbinu. Uplatili su gotovo 11.000 eura za "VIP penthouse" na Ibizi oglašen na Airbnbu, koji je obećavao hidromasažnu kadu, tursku kupelj i privatni lift. Oglas je imao mnoštvo pozitivnih recenzija i prosječnu ocjenu četiri od pet. Po dolasku, stanovnici zgrade rekli su im da takav apartman nikada nije postojao te da turisti neprestano dolaze tražeći ga. "To je ogroman problem", izjavio je 75-godišnji Ian.

Anatomija prijevare: Kako funkcioniraju sheme

Metode prevaranata variraju, ali se gotovo uvijek svode na isti princip: atraktivna nekretnina po nerealno niskoj cijeni, kombinirana s pritiskom na brzo plaćanje. U najjednostavnijoj verziji, fotografije stvarnih vila kradu se s legitimnih stranica i objavljuju na lažnim platformama ili profilima. Nekretnine postoje, ali prevaranti njima nemaju nikakav pristup. Tko uplati novac, više nikada ne dobije odgovor.

Posebno proračunata taktika uključuje kratkoročni najam vile. Prevaranti koriste lažne identitete kako bi unajmili luksuznu kuću na nekoliko dana, detaljno je fotografirali i upoznali prostor. Zatim te autentične fotografije koriste za stvaranje lažnog oglasa, predstavljajući se kao vlasnici. Žrtve dobiju stvarne slike i točnu adresu; sve se čini legitimnim. Horor nastaje kada se pojave na vratima, a otvori im pravi vlasnik koji za njihovu rezervaciju nikada nije čuo.

Problem nije ograničen na male, sumnjive web stranice. Čak i na velikim platformama poput Airbnb-a i Booking.com-a, na kojima se mnogi putnici osjećaju sigurno, opasnost je stvarna. Prevaranti stvaraju uvjerljive profile, ponekad s lažnim, ali pozitivnim recenzijama, kako bi stekli povjerenje. Ključni trenutak nastupa kada pokušaju komunikaciju i plaćanje prebaciti izvan službenog sustava platforme, najčešće pod izlikom izbjegavanja provizije. Tko na to pristane, automatski gubi svu zaštitu koju platforma nudi, a uplaćeni novac gotovo je nemoguće vratiti. Londončanka Lisa Shurkin tako je ostala bez oko 3.500 eura nakon što je nasjela na savršeno lažiranu Airbnb poveznicu za plaćanje poslanu izvan platforme.

Znakovi za uzbunu koje ne smijete ignorirati

Prepoznavanje prevare zahtijeva oprez, ali postoje jasni signali koji bi trebali upaliti alarme. Prvi i najočitiji je cijena. Dobro opremljena vila s bazenom za osam osoba u srcu sezone na Mallorci ili Ibizi ne može koštati djelić tržišne cijene. Tjedni najam takve nekretnine obično se kreće od 3.000 do 4.000 eura, a često i znatno više. Sve što je značajno jeftinije, gotovo je sigurno prevara.

Foto: Pexels

Drugi ključni znak je inzistiranje na plaćanju isključivo bankovnom doznakom na privatni račun. Legitimne agencije i iznajmljivači uvijek nude više sigurnih opcija plaćanja, poput kreditnih kartica ili PayPala, koje pružaju određenu razinu zaštite kupcu. Novac poslan bankovnim transferom gotovo je nemoguće povratiti. Također, stvaranje umjetne hitnosti klasičan je trik. Poruke poput "ova ponuda vrijedi samo danas" ili "imamo još jedan upit za isti tjedan" služe samo kako bi vas natjerale na ishitrenu odluku bez dovoljno provjere.

Kako provjeriti je li ponuda legitimna

Prije uplate pozamašnog iznosa, nužno je provesti nekoliko jednostavnih provjera. Obratna pretraga fotografija na Googleu (Reverse Image Search) traje nekoliko sekundi, a može otkriti koriste li se iste slike na drugim web stranicama pod različitim imenima ili cijenama, što je jasan znak prevare.

Svaki legitiman pružatelj usluga mora imati jasno istaknute podatke o tvrtki: puni naziv, adresu, registarski broj i kontakt informacije. Na Balearima je, primjerice, za svaku nekretninu koja se legalno iznajmljuje turistima obavezna turistička licenca (ETV). Svaki iznajmljivač mora vam moći dati broj te licence, a njezinu valjanost moguće je provjeriti kod lokalnih turističkih vlasti, poput otočkog vijeća Consell de Ibiza. Legalne agencije na Ibizi često su i članice lokalnog udruženja (AVAT), čiji je logo istaknut na njihovim stranicama kao znak vjerodostojnosti i visokih standarda.

Što ako ipak postanete žrtva?

Ako postanete žrtva, brzina je ključna. Odmah kontaktirajte svoju banku i zatražite povrat sredstava (chargeback), iako su izgledi za uspjeh mali ako je riječ o bankovnoj doznaci. Za hrvatske građane, prvi korak je obavijestiti svoju banku u Hrvatskoj i pokušati zaustaviti transakciju.

Slučaj odmah prijavite i policiji. Prijevaru možete prijaviti u najbližoj policijskoj postaji u Hrvatskoj, a Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) će putem međunarodne suradnje (npr. Europol) pokrenuti postupak. Preporučuje se i prijava online prijevara Nacionalnom CERT-u koji pruža savjete o zaštiti na internetu. Ako se radi o prijevari unutar Europske unije, za savjet i pomoć možete se obratiti i Europskom potrošačkom centru Hrvatska (ECC). Iako se čini kao dalek i mukotrpan proces, samo prijavljeni slučajevi mogu biti istraženi.

Problem je raširen, što potvrđuje i akcija španjolske policije koja je u proljeće 2026. razbila kriminalnu mrežu na Mallorci, uhitivši četiri osobe zbog krađe najmanje 18.000 eura putem lažnih oglasa.

Dok potražnja za privatnim smještajem raste, raste i domišljatost prevaranata. Planiranje odmora trebalo bi biti uzbudljivo, a ne stresno. Zato je nekoliko dodatnih minuta provedenih u provjeri najbolja investicija za siguran i miran odmor. U svijetu u kojem ponuda koja zvuči predobro da bi bila istinita to najčešće i jest, oprez je jedina stvarna zaštita.

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