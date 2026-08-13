Novi pritisak zbog otpada u Gospiću: Selak Raspudić traži Milanovićevu reakciju

Saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić pozvala je predsjednika Republike Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog problema ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici.

Milanoviću je uputila službeni dopis u kojem traži da se na dnevni red uvrsti hitna sanacija otpada u Gospiću, osiguraju potrebna financijska sredstva te Vladu obveže na konkretan rok za provedbu sanacije.

Povod njezinu zahtjevu je, kako navodi, nedavno izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH), koje je upozorilo na višegodišnje ilegalno odlaganje opasnog otpada na području Like.

Selak Raspudić: 'Izostao je konkretan plan sanacije'

Selak Raspudić tvrdi da su ličko tlo i voda kontaminirani do mjere koja predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju stanovnika Like, ali i drugih građana Hrvatske.

"Unatoč službenim i nedvosmislenim informacijama o opsegu zagađenja izostao je konkretan plan sanacije", navodi u dopisu Milanoviću.

Smatra da stanovnici Like ne bi trebali snositi posljedice problema koji nisu sami prouzročili te da državne institucije moraju preuzeti odgovornost i hitno djelovati.

"Stoga vas kao saborska zastupnica ovim putem i formalno pozivam da iskoristite svoje ustavne ovlasti i sazovete izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora", poručila je Milanoviću.

Na sjednici bi, prema njezinu prijedlogu, trebalo osigurati razmjerna financijska sredstva za sanaciju te obvezati Vladu da Hrvatskom saboru i javnosti odredi konkretan rok za njezinu provedbu.

Milanović razmatra sazivanje sjednice

Da predsjednik Zoran Milanović zbog slučaja otpada u Gospiću razmatra sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, neslužbeno doznaje Novi list.

Prema informacijama Novog lista, Milanović ne razmatra mogućnost da se na dnevnom redu sjednice nađe i prijedlog za glasovanje o nepovjerenju Vladi. Na Pantovčaku smatraju da bi to predstavljalo preduboko miješanje predsjednika u političke odnose u Hrvatskoj.

Sazivanje izvanredne sjednice jedna je od predsjednikovih ustavnih ovlasti, a Milanović je tu mogućnost već koristio. Zahtjev za izvanrednu sjednicu podnio je 19. srpnja 2023. godine, a na dnevnom redu bili su dvije točke - dugotrajni štrajk zaposlenih u pravosuđu i afera "Plin za cent". Sjednica je potom održana 21., 22. i 23. srpnja 2023. godine.

Oporba priprema inicijativu za nepovjerenje Vladi

Podsjetimo, parlamentarna većina sastala se u utorak, nakon čega je premijer Andrej Plenković poručio da je koalicija stabilna.

Čelnici lijeve oporbe u petak bi se trebali sastati u Gospiću, na inicijativu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, kako bi razgovarali o zajedničkoj inicijativi za glasovanje o nepovjerenju Vladi.

U oporbi je bilo dvojbi oko uključivanja Mosta, no ta je stranka odlučila ne sudjelovati u zajedničkoj inicijativi. Most je već sastavio vlastiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi i poslao ga svim zastupničkim klubovima.