DREVNI ŠARM I LUKSUZ /

Život u stijeni, ali s internetom: Nestvarno zdanje iz 16. stoljeća ostavlja bez daha

Život u stijeni, ali s internetom: Nestvarno zdanje iz 16. stoljeća ostavlja bez daha
Foto: Profimedia

Neobična kuća iz 16. stoljeća uklesana u stijeni skriva svoje srednjovjekovno šarmantne detalje, a ipak nudi sve pogodnosti modernog života

20.2.2026.
17:34
Magazin.hr
Profimedia
Možete li zamisliti život viteza ili srednjovjekovnog pustolova, ali uz stabilnu internetsku vezu? Ako vam to zvuči primamljivo, obratite pažnju na ovu neobičnu nekretninu. U Velikoj Britaniji trenutačno je na prodaju jedinstvena kuća uklesana u stijeni, izgrađena davne 1511. godine, po cijeni od oko 615.000 eura.

Ova povijesna kuća posljednjih je 60 godina bila u vlasništvu iste "stjenovitog" luksuza. Smještena je u selu Wolverley, nedaleko od Kidderminster u grofoviji Worcestershire, a doslovno je isklesana iz pješčenjaka.

Iako izvana djeluje poput povijesne špilje, unutrašnjost nudi sve pogodnosti suvremenog života – od elegantnog drvenog namještaja i potpuno opremljene kuhinje do perilice rublja, prostrane kupaonice s tušem i WC-om. Posebnu čar daje joj činjenica da se jedna od tri spavaće sobe nalazi unutar same špilje, stvarajući atmosferu kakvu nećete pronaći ni u najluksuznijim hotelima.

Ljubitelji filmova o superjunacima možda će se prisjetiti skrovišta iz filmova o Batmanu - i doista, ova kuća ima dašak takve mistične privlačnosti. Ipak, ne očekujte da ćete ondje sresti Robina ili naići na Batmobil.

Nekretnina se prostire na oko 2,5 hektara pažljivo uređenog zemljišta s vodopadima, ukrasnim jezercima i očaravajućim pogledima. Terasa s pogledom na idiličan krajolik pruža ugođaj kao iz srednjovjekovnog fantastičnog filma – uz šum vode i pjev ptica kao prirodnu kulisu, piše Profmedia.

"The Rock House je doista jedinstvena, a njezina povijest seže stotinama godina unatrag", navodi Luxury Property News. "Ova neobična kuća savršeno spaja drevni šarm i suvremeni komfor - pod uvjetom da ste dovoljno hrabri za život u špilji."

Ako tražite dom koji je sve samo ne običan, možda ste ga upravo pronašli.

Kuća, Kamena Kuća, Velika Britanija, Nekretnina, Stijena, Luksuz
