Život u stijeni, ali s internetom: Nestvarno zdanje iz 16. stoljeća ostavlja bez daha

Možete li zamisliti život viteza ili srednjovjekovnog pustolova, ali uz stabilnu internetsku vezu? Ako vam to zvuči primamljivo, obratite pažnju na ovu neobičnu nekretninu. U Velikoj Britaniji trenutačno je na prodaju jedinstvena kuća uklesana u stijeni, izgrađena davne 1511. godine, po cijeni od oko 615.000 eura.

Ova povijesna kuća posljednjih je 60 godina bila u vlasništvu iste "stjenovitog" luksuza. Smještena je u selu Wolverley, nedaleko od Kidderminster u grofoviji Worcestershire, a doslovno je isklesana iz pješčenjaka.

Iako izvana djeluje poput povijesne špilje, unutrašnjost nudi sve pogodnosti suvremenog života – od elegantnog drvenog namještaja i potpuno opremljene kuhinje do perilice rublja, prostrane kupaonice s tušem i WC-om. Posebnu čar daje joj činjenica da se jedna od tri spavaće sobe nalazi unutar same špilje, stvarajući atmosferu kakvu nećete pronaći ni u najluksuznijim hotelima.

Ljubitelji filmova o superjunacima možda će se prisjetiti skrovišta iz filmova o Batmanu - i doista, ova kuća ima dašak takve mistične privlačnosti. Ipak, ne očekujte da ćete ondje sresti Robina ili naići na Batmobil.

Nekretnina se prostire na oko 2,5 hektara pažljivo uređenog zemljišta s vodopadima, ukrasnim jezercima i očaravajućim pogledima. Terasa s pogledom na idiličan krajolik pruža ugođaj kao iz srednjovjekovnog fantastičnog filma – uz šum vode i pjev ptica kao prirodnu kulisu, piše Profmedia.

"The Rock House je doista jedinstvena, a njezina povijest seže stotinama godina unatrag", navodi Luxury Property News. "Ova neobična kuća savršeno spaja drevni šarm i suvremeni komfor - pod uvjetom da ste dovoljno hrabri za život u špilji."

Ako tražite dom koji je sve samo ne običan, možda ste ga upravo pronašli.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijesti hrabrih žena o borbi za život: '31. rođendan sam proslavila na intenzivnoj na Rebru'