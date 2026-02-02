Premjestite ih i signal će biti bolji: Pet stvari koje remete signal WiFi-ja u domu

Nestabilna ili spora internetska veza čest je izvor poteškoća, osobito ako usluga ne odgovara ugovorenoj brzini. Iako se odgovornost često pripisuje operateru, uzrok problema nerijetko se nalazi baš u vašem kućanstvu.

Mnogobrojni predmeti i uređaji koje svakodnevno upotrebljavamo mogu negativno utjecati na bežični signal, uzrokujući smetnje, smanjenu pokrivenost i prekide u povezivosti, piše BizNet Technology.

Smetnje koje remete WiFi

Prije kontaktiranja korisničke podrške, preporučljivo je provjeriti mogu li se uzroci smetnji pronaći u neposrednom okruženju.

1. Mikrovalna pećnica

Jedan od najpoznatijih uzroka smetnji WiFi signala je mikrovalna pećnica. Problem proizlazi iz činjenice da većina usmjerivača (routera) emitira signal na frekvenciji od 2,4 GHz, dok mikrovalne pećnice za zagrijavanje hrane koriste vrlo sličnu frekvenciju od približno 2,45 GHz.

Iako su pećnice konstruirane tako da zadržavaju zračenje unutar uređaja, minimalna emisija elektromagnetskih valova, koja je sigurna za ljude, može biti dovoljno snažna da ometa ili prekine bežični internetski signal. Ako primijetite da internetska veza usporava ili se prekida isključivo tijekom rada mikrovalne pećnice, vrlo je vjerojatno da je upravo ona uzrok problema.

2. Metalne površine

Metal je materijal koji u velikoj mjeri ometa prolazak bežičnih signala. On ne samo da blokira radio valove, već ih i reflektira, što može rezultirati područjima bez pokrivenosti signalom. Veliki metalni predmeti poput hladnjaka, metalnih polica, radijatora ili arhivskih ormara funkcioniraju kao fizičke barijere. Postavljanje usmjerivača unutar metalnog ormarića ili u neposrednoj blizini velikog kućanskog aparata značajno umanjuje domet i kvalitetu veze u ostatku prostora.

3. Ogledala

Sličan učinak imaju i ogledala. Njihova reflektirajuća svojstva posljedica su tankog metalnog sloja, najčešće srebra ili aluminija, koji se nalazi na poleđini. Na isti način na koji reflektiraju svjetlost, ogledala odbijaju i WiFi signale, što može uzrokovati smetnje i slabiju pokrivenost u prostoriji.

4. Drugi elektronički uređaji

Usmjerivač nije jedini uređaj u kućanstvu koji koristi bežičnu komunikaciju. Mnogi drugi elektronički uređaji također rade na frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz, što dovodi do zagušenja i međusobnih smetnji. Među najčešćim izvorima interferencije su stariji modeli bežičnih fiksnih telefona, koji tijekom poziva mogu uzrokovati potpuni prekid WiFi veze.

Problem također mogu uzrokovati monitori za bebe (baby monitori) te različiti Bluetooth uređaji, poput bežičnih zvučnika ili tipkovnica, osobito ako se nalaze u neposrednoj blizini usmjerivača. Svi se ti uređaji natječu za isti komunikacijski kanal, što može rezultirati smanjenjem kvalitete i stabilnosti WiFi signala.

5. Voda kao apsorber signala

Voda je vrlo učinkovit apsorber radio valova na frekvencijama koje koristi WiFi. Bežični signali, koji su oblik mikrovalova niske energije, gube na snazi prilikom prolaska kroz tekućinu jer ona apsorbira njihovu energiju. Najočitiji primjer u kućanstvu je akvarij, koji može stvoriti područje znatno slabijeg signala.

Ako se akvarij nalazi između usmjerivača i uređaja koji prima signal, veza u tom području može biti osjetno slabija. U manjoj mjeri, na kvalitetu signala mogu utjecati i sustavi podnog grijanja koji koriste cijevi ispunjene vodom, kao i veći broj ljudi u prostoriji, s obzirom na to da se ljudsko tijelo većinom sastoji od vode.

