Čudesni hrvatski wunderking prvi put na klupi Bayerna! Evo tko je 16-godišnjak o kojem svi pričaju

Filip Pavić, 16-godišnji stoper hrvatskih korijena, našao se na klupi Bayerna za uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Atalante, nakon što je prva utakmica završila s uvjerljivih 6-1 za Bayern. Ovaj mladi talent prvi put je uvršten u zapisnik seniorske momčadi, a njegovu ulogu prepoznao je trener Vincent Kompany, koji mu je dao priliku i pokazao povjerenje. Ovaj potez označava krunu njegovog brzog uspona, a u Münchenu ga vide kao budućnost klupske obrane. Filip Pavić sad se našao u središtu nogometne bitke između dva saveza, hrvatskog i njemačkog.

Posebni talent

Filip Pavić rođen je 19. siječnja 2010. godine u Njemačkoj, a njegova priča u Bayernu započela je još 2019., kada je kao devetogodišnjak stigao u klupsku akademiju iz lokalnog kluba SV Waldperlach. Od prvih dana bilo je jasno da se radi o posebnom talentu. Iako primarno igra na poziciji središnjeg braniča, njegova iznimna polivalentnost omogućuje mu da jednako kvalitetno pokrije i mjesta desnog beka te zadnjeg veznog. Njegov potencijal nije promaknuo Vincentu Kompanyju, i samom legendarnom braniču, koji je u Paviću prepoznao prototip modernog defenzivca.

Foto: Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia

Bivši belgijski reprezentativac priključio ga je treninzima prve momčadi još u rujnu 2025. godine. Pavić je tada imao svega petnaest godina, a poziv je stigao nakon ozljede Min-jae Kima. Iako zbog dobi, prema strogim pravilima Njemačkog nogometnog saveza, nije mogao biti u konkurenciji za službene utakmice sve dok nije napunio šesnaest, iskustvo rada s najvećim zvijezdama bilo je neprocjenjivo. Da klub na njega najozbiljnije računa, potvrđuje i novi, dugoročni ugovor koji je potpisao u siječnju ove godine, a koji ga s bavarskim divom veže sve do ljeta 2029. Njemački mediji opisuju ga kao "iznimno inteligentnog, fizički snažnog i tehnički dotjeranog braniča", a poziv u kadar za Ligu prvaka, premda dijelom uvjetovan i problemima s ozljedama u obrani, golemo je priznanje za njegov rad i potencijal.

Hrvatska veza u Bayernovoj tvornici talenata

Bayern se desetljećima ponosi svojom nogometnom akademijom, poznatom kao "Bayern Campus". Dok se rivali poput Real Madrida ili Manchester Cityja uglavnom oslanjaju na skupe akvizicije, bavarski klub njeguje identitet stvaranja vlastitih igrača. Aleksandar Pavlović, koji se klubu priključio kao dječak, savršen je primjer te filozofije. No, kako pišu njemački mediji, rijetko tko je odrastao toliko blizu klupskom sjedištu u ulici Säbenerstraße kao hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, rođen u svega nekoliko kilometara udaljenom Perlachu.

15-year old centre-back Filip Pavić (born 2010) has been training with the first team for the past couple of days. Pavić plays for the U17s and is the captain of the German U16 national team. He was given the chance by Vincent Kompany to train with the first team due to Kim… pic.twitter.com/ViEeXRbxu7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 25, 2025

Upravo u tom kontekstu, pojava Filipa Pavića predstavlja nastavak jedne lijepe tradicije. I on dolazi iz neposredne blizine, iz Waldperlacha, i predstavlja savršenu identifikaciju s lokalnom zajednicom i klubom. Nijemci ga, uz još nekoliko iznimnih talenata, vide kao idućeg izdanka akademije s najvećim šansama da se probije do prve momčadi. Dodatnu težinu njegovoj priči daje i činjenica da mu je savjetnik Dieter Hoeneß, brat klupske legende i jedne od najutjecajnijih figura u povijesti Bayerna, Ulija Hoeneßa. Upravo je Dieter Hoeneß zaslužan što su igrači poput Pavlovića i Stanišića uspješno prešli put od akademije do seniorskog nogometa, a sada istu misiju ima i s Pavićem.

Bitka saveza: Kockasti dres ili Mannschaft?

Kao i mnogi talentirani nogometaši rođeni u dijaspori, Pavić se našao na raskrižju reprezentativne karijere. Iako je nogometno odrastao u Njemačkoj i s ponosom nosio kapetansku traku njemačke U-16 reprezentacije, njegovi roditelji su Hrvati, što ga čini iznimno zanimljivim i za Hrvatski nogometni savez. HNS je, srećom, reagirao na vrijeme. Još u listopadu 2024. godine Pavić je dobio poziv hrvatske U-15 selekcije za prijateljske utakmice i upisao prve nastupe u dresu s hrvatskim grbom.

Međutim, pitanje za koju će seniorsku reprezentaciju nastupati ostaje otvoreno i predmet je velikog interesa oba saveza. Njemački nogometni savez (DFB) ulaže velike napore kako bi osigurao njegovu vjernost. Pojedini izvori navode kako se mladom igraču i njegovoj obitelji sugerira da bi odabir njemačke reprezentacije bio povoljniji za njegov daljnji klupski razvoj u Bayernu. Simbolična fotografija koja je nedavno obišla društvene mreže, a na kojoj Pavić pozira s Josipom Stanišićem i Joshuom Kimmichom, najbolje oslikava njegovu trenutnu poziciju. Iako službene odluke još nema, pojedini upućeni izvori tvrde da je Pavić fokusiran na budućnost s Hrvatskom i da je samo pitanje vremena kada će se trajno odlučiti za "Vatrene".

Njegovo uvrštavanje na klupu za utakmicu Lige prvaka jasan je signal da je Filip Pavić ime koje treba zapamtiti. Pred njim je put prepun izazova, ali i prilika. Dok ga u Bayernu bruse za ulogu budućeg vođe obrane, nogometna javnost u Hrvatskoj i Njemačkoj s nestrpljenjem iščekuje odgovor na ključno pitanje: hoće li ovaj bavarski wunderkind postati stup obrane "Mannschafta" ili novi bedem "Vatrenih"? Vrijeme će pokazati, no jedno je sigurno: zvijezda je rođena.

Njemački mediji hvale Pavića kao "iznimno inteligentnog, fizički snažnog i tehnički dotjeranog braniča". Poziv u seniorski kadar za Ligu prvaka veliki je uspjeh, iako je do njega došlo i zbog problema s ozljedama u obrani. Iako je Filip odrastao u Njemačkoj i nosio kapetansku traku njemačke U-16 reprezentacije, njegovi roditelji su Hrvati, pa se stoga i Hrvatski nogometni savez (HNS) zanima za njegovu budućnost. Filip je već nastupao za hrvatsku U-15 reprezentaciju u prijateljskim utakmicama, ali još uvijek nije odlučeno za koju će seniorsku reprezentaciju igrati.

Prema nekim izvorima, Njemački nogometni savez (DFB) nastoji osigurati da Pavić u budućnosti igra samo za njemačke selekcije, a neki sugeriraju njegovoj obitelji da bi izbor njemačke reprezentacije bio bolji za njegov klupski razvoj.

