Jedan detalj je ključan: Stručnjaci upozoravaju na važnost ispravnog korištenja ovlaživača zraka

Tijekom zimskih mjeseci, mnogi vlasnici domova koriste ovlaživače zraka kao mjeru zaštite od prekomjerne vlage. Ovi uređaji ključni su za sprječavanje nakupljanja vlage uzrokovane svakodnevnim aktivnostima poput kuhanja i sušenja rublja u zatvorenim prostorima.
Iako je njihova upotreba postala uobičajena praksa u mnogim kućanstvima, stručnjaci upozoravaju da se često ne koriste na način koji osigurava maksimalnu učinkovitost, prenosi Mirror.
Zidovi okrenuti prema istoku su prioritet
Ovlaživači zraka mogu značajno smanjiti kondenzaciju, ustajale mirise i potencijalne zdravstvene rizike povezane s razvojem plijesni. Stoga je njihov rad za mnoge postao neizostavan dio zimske rutine, posebice kada niske temperature i grijanje povećavaju razinu vlage u domovima. Unatoč tome, poznavanje ispravnih metoda korištenja ključno je za postizanje optimalnih rezultata.
Za najbolje rezultate, jedan britanski proizvođač odvlaživača zraka preporučuje strateško premještanje uređaja po domu, s posebnim naglaskom na jedan ključan detalj. U svojem vodiču s preporukama za korištenje odvlaživača, tvrtka je istaknula važnost zaštite zidova okrenutih prema istoku.
Zidovi okrenuti prema istoku primaju manje sunčeve svjetlosti, zbog čega su podložniji kondenzaciji i nakupljanju vlage. "Premještajte ovlaživač između prostorija sa zidovima okrenutim prema istoku kako biste u potpunosti zaštitili kuću od vlage i plijesni", savjetuju iz Ebaca.
Savjeti za maksimalnu učinkovitost
Stručnjaci iz tvrtke Ebac navode kako je važno održavati udaljenost između odvlaživača i zidova ili namještaja. "Ovlaživači funkcioniraju usisavanjem i ispuštanjem zraka kroz ventilacijske otvore. Blokiranje tih otvora može smanjiti učinkovitost uređaja." Također, preporučuje se držati unutarnja vrata otvorenima dok je uređaj u funkciji. Naime, odvlaživač ne može privući vlažan zrak iz drugih prostorija ako su vrata zatvorena, stoga odškrinuta vrata osiguravaju potreban protok zraka za njegov nesmetan rad.
Za optimalan rad nužno je i postaviti odgovarajuću razinu vlažnosti, redovito prazniti spremnik za vodu, održavati uređaj čistim te se pridržavati sigurnosnih uputa proizvođača. Tvrtka naglašava kako je "prevencija bolja od liječenja" kada je riječ o problemima s vlagom i plijesni te preporučuje korištenje ovlaživača uvijek prilikom sušenja rublja u zatvorenom prostoru.
Rizici sušenja rublja u zatvorenom prostoru
Istraživanje provedeno 2014. godine na Sveučilištu u Manchesteru pokazalo je da sušenje odjeće na stalcima ili radijatorima može povećati razinu vlage u domu za čak 30 posto. Takvi uvjeti mogu postati idealno okruženje za razmnožavanje spora plijesni, uključujući i Aspergillus fumigatus, koja može uzrokovati ozbiljne pa i smrtonosne infekcije pluća.
Dr. Denning, profesor infektivnih bolesti u globalnom zdravlju na Sveučilištu u Manchesteru, izjavio je: "Procjenjuje se da čak 87 posto nas suši odjeću u zatvorenom prostoru tijekom zime. Jedno punjenje mokrog rublja sadrži gotovo dvije litre vode, koja se ispušta u prostoriju. Moj savjet bio bi da, kad god je moguće, mokro rublje sušite vani, u sušilici rublja ili u dobro prozračenom zatvorenom prostoru, podalje od spavaćih soba i dnevnih boravaka. Bolje spriječiti nego liječiti."
