Stručnjak za kvalitetu zraka: Odvlaživači zraka ne rade tako dobro kao što mislite

Odvlaživači zraka postaju sve češći uređaji u kućanstvima, osobito tijekom hladnijih i vlažnijih razdoblja godine, kada se mnogi suočavaju s problemima kondenzacije na prozorima, pojavom plijesni na zidovima i neugodnim mirisom vlage. Mnogi se odlučuju na kupnju ovih uređaja u nadi da će riješiti navedene probleme.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da odvlaživači, iako dizajnirani za izvlačenje vlage iz zraka, ne rješavaju uvijek temeljni uzrok problema te u nekim slučajevima mogu imati i negativne posljedice, piše Mirror.

Uzroci povećane vlage u domovima

Michael Taylor, stručnjak za kvalitetu zraka i plijesni sa Sveučilišta Flinders, navodi da značajan dio problema leži u suvremenim standardima gradnje koji podrazumijevaju dobru zabrtvljenost i izolaciju objekata.

Iako takav pristup pridonosi energetskoj učinkovitosti i očuvanju topline, istovremeno sprječava prirodnu cirkulaciju zraka i zadržava vlagu koja nastaje tijekom svakodnevnih aktivnosti.

"Način na koji živimo u često dobro zabrtvljenim kućama može zarobiti mnogo vlage koju stvaramo znojenjem i parom kroz svakodnevne aktivnosti. Tuširanje, kuhanje, znojenje i sušenje odjeće proizvode od šest do dvanaest litara vlage u zatvorenom prostoru po osobi, svaki dan", pojasnio je Taylor.

Predstavlja li odvlaživač zraka pravo rješenje?

Iako se nabava odvlaživača čini logičnim korakom, Taylor ističe kako on nužno ne rješava srž problema. "Odvlaživač zraka može smanjiti vlagu u kući, ali neće riješiti temeljni uzrok problema ako vaša kuća nema odgovarajuće sustave za odvođenje vlage prema van. No, ako ste u unajmljenom stanu ili su vam financijske mogućnosti ograničene, a okolnosti vam ne dopuštaju ugradnju ventilacijskog sustava, odvlaživač će barem pomoći da stvari držite pod kontrolom", dodaje.

Naglašava kako je prije kupnje nužno informirati se kako bi se odabrao uređaj odgovarajuće snage za specifične potrebe prostora.

Taylor navodi da većina uređaja srednjeg cjenovnog ranga, prema specifikacijama, može izvući između tri do petnaest litara vode iz zraka dnevno. "To je vjerojatno dovoljno da pomogne u nekim područjima, ali vlaga će se proširiti po cijeloj kući", kaže.

Navedeni kapacitet, međutim, ne uzima u obzir količinu vlage koja je prirodno prisutna u zraku. Jedan kubični metar zraka (tisuću litara) na temperaturi od 20 stupnjeva Celzija može sadržavati oko 17 grama vode. Ako se temperatura smanji na 10 stupnjeva Celzija, kapacitet zadržavanja vlage pada na oko 10 grama, dok se pri porastu temperature na 30 stupnjeva Celzija povećava na oko 30 grama. Uzimajući u obzir strujanje zraka unutar doma, već je prirodno prisutno nekoliko litara vlage. Tijekom kišnih razdoblja, može biti potrebno ukloniti i desetke litara vode iz zraka tijekom dana.

Rizici prekomjernog isušivanja zraka

"Bez odvlaživača znatno većeg kapaciteta, jednostavno nećete moći prevladati taj problem ako nemate ciljani pristup. U tim slučajevima, bit ćete najuspješniji ako možete kontrolirati količinu vanjskog zraka koji ulazi i postavljanjem odvlaživača u pogođeno područje s dobrom cirkulacijom zraka oko njega. Stoga, držite prozore zatvorenima kada pada kiša i stavite odvlaživač u najvlažniji dio kuće", savjetuje Michael.

Često se postavlja pitanje o potrebi zatvaranja vrata prostorije u kojoj uređaj radi. Ako je odvlaživač postavljen neposredno uz izvor vlage, zatvaranje vrata može povećati njegovu učinkovitost. Međutim, potrebno je pronaći optimalnu ravnotežu.

Uklanjanje prevelike količine vlage iz zraka također može uzrokovati probleme. "Spuštanje relativne vlažnosti prenisko može biti neugodno. Može isušiti oči, kožu i sluznicu, povećati rizik od nekih infekcija i može uzrokovati dugotrajna oštećenja materijala kao što je drvo, posebno dekorativno, te nekih papirnatih predmeta, umjetnina i starih podova", upozorava Taylor.

