ZNATE KOJA PJESMA SVIRA /

Oglasio se i Thompson, objavio video iz svlačionice: 'A kad zaori na Trgu...'

Oglasio se i Thompson, objavio video iz svlačionice: 'A kad zaori na Trgu...'
Foto: Sanjin Strukić/pixsell

Objava snimke slavlja rukometaša nije samo podrška sportašima, već i poruka o neraskidivoj vezi između njegove glazbe, nacionalnog identiteta i sportskog duha

28.1.2026.
21:46
Hot.hr
Sanjin Strukić/pixsell
Marko Perković Thompson, jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenika, na svom službenom Facebook profilu podijelio je video koji je u kratkom roku postao viralan, a prikazuje slavlje hrvatske rukometne reprezentacije nakon važne pobjede na Europskom prvenstvu protiv Mađarske u dramatičnoj utakmici u Malmöu. Snimka iz svlačionice prikazuje igrače u zanosu kako jednoglasno pjevaju Thompsonov legendarni hit "Ako ne znaš šta je bilo". Pjevač je uz video kratko napisao stih iz iste pjesme, dodavši nekoliko emotikona hrvatske zastave, što je izazvalo lavinu domoljubnih reakcija njegovih pratitelja.

Podsjećamo, EHF (Europska rukometna federacija) je zabranila puštanje te pjesme na Euru. "Mogu zabraniti puštanje pjesme u dvorani, ali nitko je ne može zabraniti našim herojima. Bravo dečki, ponosni smo na vas", napisao je jedan korisnik u komentarima, sažimajući osjećaje mnogih. Drugi su dodali: "Ako ne znaš… Mi smo u polufinalu EP u rukometu! Naprijed Hrvatska!", "Mogu braniti, ali ne mogu zabraniti!", "Dragi Marko, opet na Trg", aludirajući na ponovni doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića, dok su treći jednostavno izražavali divljenje i podršku. 

Unatoč kontroverzama koje ga prate, poput nedavnog spora s gradskim vlastima u Zagrebu oko nastupa u Areni, Thompson ostaje nezaobilazna figura čija glazba služi kao motivacija i inspiracija generacijama. Objava snimke slavlja rukometaša nije samo podrška sportašima, već i poruka o neraskidivoj vezi između njegove glazbe, nacionalnog identiteta i sportskog duha.

POGLEDAJTE VIDEO: Veselo na tribinama! Pogledajte koju Thompsonovu pjesmu kliču navijači! Nju još nismo čuli

