Dosta im je gužvi: Turisti okreću leđa poznatim otocima i biraju skrivene dragulje

Dok se rijeke turista i ovoga ljeta slijevaju na razvikane mediteranske otoke, pretvarajući pitoreskne ulice u zakrčene prometnice, a cijene smještaja i usluga rastu u nebesa, sve je glasniji i brojniji pokret onih koji traže nešto drugo. U potrazi za mirom, autentičnošću i odmorom koji puni baterije, turisti polako okreću leđa prenapučenim destinacijama poput Hvara, Santorinija, Caprija i Tenerifa te otkrivaju skrivene i manje poznate europske dragulje.

Povratak Mediteranu kakav je nekad bio

Želja za bijegom od masovnog turizma nije samo hir, već dublja potreba za istinskim doživljajem. Turisti su umorni od borbe za mjesto na plaži, čekanja u redovima za restorane i osjećaja da su samo brojka u turističkoj industriji. Umjesto toga, traže sporiji ritam, netaknutu prirodu i priliku da se povežu s lokalnom kulturom. Upravo to nude manje poznati otoci, mjesta gdje se još uvijek može osjetiti duh Mediterana kakav je nekad bio, gdje se dan ravna prema suncu, a ne prema rasporedu kruzera.

Ovaj rastući interes potvrđuju i službeni podaci. Prema nedavnom istraživanju turističke agencije Expedia, internetske pretrage za manje poznatim otočnim destinacijama porasle su u prosjeku za 55 posto na godišnjoj razini, dok su spominjanja na društvenim mrežama skočila za oko 20 posto.

Stručnjaci ističu da takva mjesta, osim prirodnih ljepota i kulturne ponude, privlače posjetitelje osjećajem ekskluzivnosti, ne zbog luksuza, već zbog mira koji je postao najvrjednija valuta modernog doba.

Hrvatski aduti: Šolta kao oaza mira nadomak Splita

Hrvatska je, sa svojih više od tisuću otoka, idealna za pronalazak skrivenih bisera. Dok Hvar i dalje privlači svjetski jet-set i partijanere, njegova prva susjeda, Šolta, postaje sve popularniji izbor za one koji traže mirniju alternativu. Smještena na samo sat vremena vožnje trajektom od Splita, Šolta nudi potpuno drugačiji svijet. Njezina uspavana ribarska sela poput Stomorske, osamljene šljunčane uvale do kojih se često može doći samo pješice ili brodom, te unutrašnjost prekrivena drevnim maslinicima i vinogradima, pružaju autentičan dalmatinski ugođaj, piše Euronews. Život ovdje teče sporije, a dani su ispunjeni kupanjem u kristalno čistom moru, šetnjama uz more i uživanjem u svježoj ribi u konobama slikovite Maslinice.

No, Šolta nije jedina. U zadarskom arhipelagu krije se Iž, otok ispresijecan pješačkim i biciklističkim stazama, idealan za aktivni odmor daleko od vreve. Još južnije, udaljeno Lastovo, čiji je arhipelag proglašen parkom prirode, nudi blaže ljetne temperature i skriveni srednjovjekovni gradić koji kao da je zaustavljen u vremenu.

Od Grčke do Norveške: Europske alternative

Ovaj trend nije ograničen samo na Jadran. Diljem Europe, turisti otkrivaju čitav niz otoka koji su uspjeli sačuvati šarm.

U Grčkoj, umjesto gužvi na Santoriniju i Mykonosu, sve više pogleda privlače Kikladi izvan glavnih ruta. Serifos, opušteni otok udaljen dva sata vožnje trajektom od Atene, zahvaljujući nedostatku zračne luke izbjegao je masovni turizam. Njegove prekrasne plaže i autentična atmosfera čine ga savršenim utočištem.

Slično je i sa Syrosom, čija je elegantna prijestolnica Ermoupoli prepuna venecijanskih palača i neoklasičnih zgrada. Pretrage za ovim otokom porasle su za čak 60 posto, a posjetitelje oduševljava njegova gastronomska scena i lokalni specijaliteti poput rahat lokuma, poznatijeg kao loukoumi.

U Italiji, u Napuljskom zaljevu, umjesto preskupog Caprija, sve više putnika bira slikovitu Procidu. Njezine šarene kuće, pristupačnije cijene i restorani koji poslužuju svježe plodove mora uz domaći limoncello nude jednako lijep, ali znatno opušteniji doživljaj.

Na drugom kraju Europe, Kanarski otoci također imaju svoju mirniju verziju. Umjesto masovnog turizma na Tenerifima, putnici otkrivaju La Gomeru. Ovaj otok vulkanskih planina, plaža s crnim pijeskom i Nacionalnog parka Garajonay pod zaštitom UNESCO-a, nudi netaknutu prirodu i jedinstvene lokalne proizvode poput pikantnog namaza od sira "almogrote".

Čak i sjever Europe ima svoje adute. Norveški Lofotski otoci, arhipelag dramatičnih vrhova, fjordova čistih poput ogledala i živopisnih ribarskih sela, nude bijeg od svega poznatog. Ljeti posjetitelje dočekuje ponoćno sunce, a od rujna do proljeća velika je vjerojatnost svjedočenja polarnoj svjetlosti. Popularnost im raste, s porastom pretraga od 50 posto.

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