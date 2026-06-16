Radnica na kruzeru o romansama na brodu: 'Postoji i mračnija strana takvih odnosa'

Radnica na kruzeru objasnila je kakva je stvarnost iza klišea da su ljubavni odnosi među članovima posade "potpuno slobodni" i bez pravila. Iako neki putnici na krstarenja kreću s namjerom zabave, čini se da se prava akcija događa daleko od očiju gostiju, u hodnicima i kabinama namijenjenima osoblju.

Kada se okupi mnogo relativno mladih i sposobnih ljudi na jednom mjestu na dulje vrijeme, neizbježno je da će se među nekima od njih razviti romanse. Bilo da se radi o glumačkoj postavi u kazalištu, studentima u domu ili sportašima, ista pravila vrijede i za tisuće zaposlenika koji mjesecima žive i rade na kruzeru.

Iako je osoblju najstrože zabranjeno upuštati se u bilo kakve odnose s gostima, youtuberica i radnica na kruzeru poznata kao Wanderlust Alley odlučila je rasvijetliti što se događa unutar posade, a njezina priča otkriva da stvari nisu uvijek onakve kakvima se čine, piše LADbible.

Okruženje u kojem se sve događa brže

"Dopustite da vam objasnim kako to izgleda", započela je Alley, dodavši kako njezino objašnjenje temelji i na osobnim iskustvima. Ključna razlika između života na kopnu i na brodu jest intenzitet i brzina kojom se sve odvija.

"Željela bih istaknuti da je život na brodu vrlo intenzivan. Ako uživate u nečijem društvu, vrlo brzo shvatite koliko vremena provodite zajedno, što vam omogućuje da se bolje i dublje upoznate", objasnila je.

Dok bi na kopnu poznanstvo moglo napredovati znatno sporije, uz viđanja možda jednom tjedno, na brodu je dinamika potpuno drukčija. Nakon zajedničke večere, istu je osobu moguće sresti već sljedeći dan na doručku, ručku i ponovno na večeri. Život u zatvorenoj zajednici, gdje se dijele radni prostor, prostor za odmor i zabavu, neizbježno zbližava ljude.

"Gledano izvana, možda se čini da su situacije malo ishitrene, ali ovdje možete stvoriti odnose super brzo", pojašnjava. Upravo zbog tih specifičnih uvjeta, veze koje se razviju često su vrlo intenzivne.

Vjenčanja s kolegom na kruzeru

Alley kaže da se mnogo ljudi na kraju vjenča s osobom koju su upoznali na brodu, no to ne znači da se ne događaju i ležerne veze. Njezin kolega je život na brodu opisao kao "fakultet na moru", aludirajući na atmosferu ispunjenu druženjem, zabavama i prolaznim romansama. Drugi je dodao da su veze na brodu "lijepe", ali postaju teške kada ugovor završi i brod moraju napustiti.

Jedan od radnika ispričao je kako je imao vezu na kruzeru, gdje je od početka bilo dogovoreno da će romansa prestati onog trenutka kada jedan od njih napusti brod. Ovakvi dogovori nisu rijetkost, s obzirom na to da posadu čine ljudi iz cijelog svijeta s različitim životnim planovima.

Ipak, postoji i mračnija strana takvih odnosa. "Moraš se kontrolirati. Za mene, ako imaš djevojku, nemaš je da bi se samo igrao - ako si predan, moraš biti predan. Ali znam da drugi ljudi imaju obitelji kod kuće i imaju dogovore prema kojima, kada dođu na brod, imaju žene i muževe na brodu", pojašnjava jedan od članova posade, potvrđujući dugogodišnje glasine o paralelnim životima koje neki članovi posade vode.

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Stroga pravila i nedostatak privatnosti

Unatoč prividnoj slobodi, život posade podliježe strogim pravilima. Dok su veze među zaposlenicima dopuštene, moraju ostati privatne i ne smiju se javno pokazivati u prostorima za goste. Najstrože je zabranjen bilo kakav intimniji kontakt s putnicima, a takav prekršaj rezultira trenutačnim otkazom i iskrcavanjem u prvoj idućoj luci.

Alley ističe da prilika za upoznavanje na brodu ima napretek, slično kao i na kopnu, ali s jednom ključnom razlikom. "Mislim da je glavna razlika ovdje to što je bar udaljen četiri minute hoda od vaše sobe, a to jednostavno znači da je vrlo lako upoznati ljude", kaže.

Međutim, ta blizina ima i svoju cijenu. "Povrh svega, budući da smo u skučenom okruženju, čini se da svi znaju sve o svima", zaključuje.

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