Na svingerskom krstarenju putnici moraju pratiti vrlo stroga pravila: 'Zabava u bijelom je jasna'

Živimo u vremenu u kojem se o seksualnosti govori otvorenije nego ikad prije. Teme koje su nekada bile tabu sada se otvoreno raspravljaju, a slavne osobe često predvode u normalizaciji razgovora o intimi.

Ovaj trend vidljiv je i u turizmu, gdje raste potražnja za odmorima koji su usmjereni isključivo na odrasle i njihove specifične interese. Jedan takav primjer je i luksuzno krstarenje za svingere, koje je nedavno isplovilo, nudeći jedinstveno iskustvo, ali i namećući vrlo stroga pravila za sve putnike.

Putovanje od Barcelone do Monte Carla

Dok se neki odlučuju za klasična obiteljska krstarenja, drugi traže nešto potpuno drugačije. Tvrtka za organizaciju događaja Killing Kittens, poznata po promicanju seksualne pozitivnosti, organizirala je luksuzno putovanje od Barcelone do Monte Carla.

No, za one koji su se htjeli ukrcati, cijena nije bila jedina prepreka. Cijena sveobuhvatne karte iznosi više od 5800 eura, a putnici koji su je platili nisu to učinili samo zbog prekrasnih destinacija.

Glavni fokus ovog putovanja, koje je već postalo poznato kao "svingersko krstarenje", usmjeren je na druženje i intimne odnose s drugim parovima ili slobodnim ženama na brodu. Ovaj koncept, popularniji no ikad, podrazumijeva da osobe u vezama imaju seksualne odnose s drugima, bilo zajedno ili odvojeno.

Zbog velikog interesa, karte za ovo putovanje bile su rasprodane, što potvrđuje rastući trend specijaliziranih, iskustvenih putovanja.

Stroga pravila ponašanja na palubi

Iako se radi o putovanju koje slavi slobodu, ono funkcionira prema vrlo strogim pravilima. Svatko tko se ukrca na brod mora se pridržavati temeljnih načela tvrtke Killing Kittens, a to su privatnost, povjerljivost i diskrecija. To u suštini znači da identitet i preferencije osoba koje upoznate na brodu ostaju tajna. Drugim riječima, ono što se dogodi na krstarenju, ostaje na krstarenju - bez objava na društvenim mrežama.

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Jedno od najvažnijih i najzanimljivijih pravila odnosi se na to tko se uopće može ukrcati. Slobodnim muškarcima ulaz nije dopušten. Fokus tvrtke je na slavljenju ženskog užitka, što znači da muškarac može doći na krstarenje jedino ako ga pozove njegova supruga ili djevojka.

Osnivačica tvrtke, Emma Sayle, za Metro je izjavila kako je njezino zlatno pravilo "bez solo muškaraca u igraonicama". Naglasila je da su pristanak i "biti pristojno ljudsko biće" apsolutni prioriteti. Uz to, od svih se očekuje da budu ljubazni i da ne lažu o svom statusu veze. Ova stroga pravila osiguravaju sigurno okruženje za sve sudionike.

Tematske zabave i posebni 'dress code'

Osim pravila ponašanja, putnici moraju voditi računa i o odjeći. Svake večeri organiziraju se tematske zabave s propisanim stilom odijevanja, bez kojeg je ulazak nemoguć. "Morate se pridržavati pravila odijevanja ovisno o temi večeri", objašnjava Emma.

"Zabava u bijelom je jasna - sve mora biti bijelo. Maskenbal zahtijeva svečane haljine, odijela i maske. 'Stvorenja noći' inspirirana su šumskim bićima, božicama i nimfama, što je prilika za pravo kostimiranje. Danju je tema 'Hedonizam' s odjećom za plažni klub, dok je navečer na rasporedu 'Dominion', za koji su obavezni lateks i koža", dodaje ona. Za one koji žele predah od zabava, uz dodatnu naknadu dostupni su tečajevi kuhanja, joga i kvizovi za odrasle.

Dio šireg turističkog trenda

Ovakva krstarenja nisu samo izolirani fenomen, već dio šireg trenda u turističkoj industriji. Potražnja za odmorima samo za odrasle u značajnom je porastu, a od pandemije bilježi se rast od oko 15 posto godišnje. Ovaj segment više ne privlači samo parove na medenom mjesecu, već i solo putnike, grupe prijatelja te roditelje koji traže odmor od obiteljskih obaveza.

Također, jača i trend iskustvenog turizma, gdje putnici, posebice mlađe generacije, traže jedinstvena i autentična iskustva umjesto tradicionalnog razgledavanja. "Lifestyle" krstarenja savršeno se uklapaju u oba trenda, nudeći visoko specijalizirano iskustvo za određenu demografsku skupinu koja točno zna što želi od svog odmora. Sama industrija krstarenja se oporavlja i diverzificira, nudeći sve više tematskih putovanja kako bi privukla novu klijentelu.

Dok se nekima ideja svingerskog krstarenja može činiti kontroverznom, ona jasno pokazuje smjer u kojem se kreće dio turizma - prema personalizaciji, nišnim tržištima i stvaranju sigurnih prostora za istomišljenike. U svijetu koji sve otvorenije govori o seksu, ne čudi što se ta otvorenost preslikava i na način na koji ljudi biraju provesti svoje slobodno vrijeme.

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