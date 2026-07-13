Mate Rimac u nesvakidašnjoj ulozi: tvorac Nevere driftom i jurnjavom postao zvijezda nove domaće krimi serije, a nakon toga i u filmu 'Balkanika'

U napetoj priči o švercu migranata, uz bok poznatim glumcima, stao je i inovator Mate Rimac, pokazavši se u potpuno novom svjetlu.

Inovator u ulozi akcijskog junaka

Iako je rodom iz Livna, grada u kojem je serija u potpunosti snimana, rijetko tko je očekivao vidjeti Matu Rimca u ulozi koja uključuje spektakularne automobilske potjere i vješto driftanje. Tvorac Nevere u seriji glumi samog sebe, no njegova uloga nipošto nije statična. Upravo su scene jurnjave, u kojima je pokazao zavidne vozačke vještine, dale projektu jedinstven pečat. Međutim, njegov doprinos nije bio samo ispred kamere. Scenarist i glumac Luka Mamuza istaknuo je kako je Rimac bio ključna podrška cijelom projektu. "Pomagao nam je sa svojim prijateljima, bilo je puno statista. Naravno, potrebni su bili svi ti ljudi, automobili, tako da Mate je uvijek uz nas i stvarno smo mu zahvalni", objasnio je Mamuza, dodavši kako je Rimac produkcijski pomogao i dao seriji posebnu čar.

Autentičnost bez kaskadera

Serija prati prijatelje Bakra (Luka Mamuza) i Struju (Ivan Šagolj), koji, pritisnuti dugovima, ulaze u opasan posao ilegalnog prijevoza migranata. Njihov put vodi iz Livna, preko surove planine Kamešnice, sve do Dalmacije, a usput se suočavaju s korupcijom, nasiljem i moralnim dilemama. Autori su inzistirali na maksimalnoj autentičnosti, što je vidljivo u akcijskim scenama. Zanimljivo je da u scenama pucnjave i tučnjave nisu korišteni kaskaderi, već su sve odradili sami glumci. Kako bi se postigla što veća uvjerljivost, na setu se koristilo pravo oružje s manevarskim streljivom. Da je publika prepoznala trud i kvalitetu, dokazuje i više od 250.000 pregleda trailera na YouTubeu te rasprodane premijerne projekcije u kinima diljem Hercegovine.

Foto: tmdb

Foto: Voyo

Od YouTubea do profesionalne produkcije

Iza 'Balkanike' stoji entuzijastična ekipa poznata s popularnog YouTube kanala 'Jure i Mate'. Luka Mamuza i Ivan Šagolj, koji su humorističnim skečevima osvojili više od 100.000 pratitelja, odlučili su se za hrabar iskorak u profesionalnu produkciju. 'Balkanika' je tako postala prva serija u povijesti snimljena u Livnu, čime je ovaj projekt ispisao i svojevrsnu filmsku povijest toga grada. Kroz pet epizoda, serija vješto spaja elemente napete drame s prepoznatljivim humorom, dotičući se aktualnih društvenih tema.

Projekt je dokaz da entuzijazam i dobra ideja, uz podršku zajednice i neočekivanih zvijezda, mogu stvoriti proizvod koji osvaja srca publike. Od danas, uz seriju 'Balkanika' pogledajte i film 'Balkanika' na paltformi Voyo.