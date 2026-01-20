Žene o mračnoj strani razgovora za posao u Hrvatskoj: 'Neplodna sam' i 'mrzim djecu'

Jedna objava na Redditu pokrenula je žustru raspravu o Velikom problemu na hrvatskom tržištu rada: diskriminatornim pitanjima o braku i djeci na razgovorima za posao. Razmišljanje jedne korisnice da počne lagati otvorilo je Pandorinu kutiju podijeljenih frustracija, ciničnih savjeta i crnog humora, otkrivajući surovu stvarnost s kojom se mnoge žene suočavaju unatoč zakonskoj zaštiti.

Rasprava je započela kada je korisnica pod nadimkom "DeliciousInterest897" podijelila svoju frustraciju. "Na razgovorima za posao me stalno pitaju jesam li udana i imam li djecu", napisala je, dodavši kako ozbiljno razmišlja da ubuduće laže po principu "kakvo pitanje, takav odgovor". Istaknula je i, kako kaže ''posebno podmukli trend gdje poslodavci takva pitanja prikrivaju izjavama poput: 'Imamo dodatne pogodnosti za djecu ako ih imate', što u suštini, smatra ona, služi istoj svrsi izvlačenja privatnih informacija koje ne bi smjeli tražiti'.

Izazvala lavinu reakcija i savjeta

Reakcija zajednice bila je brza i snažna. Odjeljak za komentare ubrzo se ispunio mješavinom solidarnosti, strateških savjeta i oštrog sarkazma. Najpopularniji komentar, s više od 160 glasova, ironično predlaže proaktivan pristup: "Ja čim uđem na razgovor s vrata vičem 'mrzim djecu, mrzim brak, smrt tradicionalnoj obitelji, živio rad i kapitalizam''+. Drugi visoko ocijenjeni savjet bio je onaj koji poslodavcu treba izazvati nelagodu izravnom laži: "Planirate li djecu? ‘Ne, neplodna sam.’ Play smart (igraj pametno op.a.)."

Bezizlazna situacija za kandidatkinje

Iza humora, mnoge su žene podijelile vlastita obeshrabrujuća iskustva. Jedna korisnica ispričala je kako su je pitali ima li dečka, a nakon potvrdnog odgovora dočekala ju je grimasa i "šala": "Bolje da nemaš, ha ha". Druga je ostala u šoku kada joj je školska pedagoginja na razgovoru za posao dobacila: "Ah, pa da, tebi je sad vrijeme, sigurno planirate dijete". Ove anegdote ističu frustrirajuću situaciju u kojoj se mnoge žene osjećaju zarobljeno. Kako je jedna komentatorica sažela, "Ako nemaš djecu i nisi u braku, problem si jer sigurno to planiraš čim dobiješ posao. Ako djecu već imaš, opet si problem jer se unaprijed računa na bolovanja i izostanke."

Zakon je jasan, praksa sasvim drugačija

Ova raširena praksa opstaje unatoč tome što je izričito protuzakonita. I hrvatski Zakon o radu i Zakon o suzbijanju diskriminacije zabranjuju postavljanje takvih pitanja tijekom procesa zapošljavanja. Ti propisi dio su šireg europskog napora za osiguravanje jednakosti na radnom mjestu, a uskoro će biti i dodatno ojačani. Naime, Hrvatska je u procesu prenošenja nove EU Direktive o transparentnosti plaća, koja ima za cilj dodatno smanjiti jaz u plaćama između spolova i povećati pravednost. Ipak, kako pokazuje i ova rasprava na Redditu, jaz između zakonodavstva i stvarnosti ostaje ogroman, prisiljavajući kandidatkinje da same pronalaze načine zaobilaženja diskriminatornih prepreka.

Rasprava je također naglasila i spolnu prirodu ovog problema. Kada je jedan muški korisnik komentirao da ima djecu i nikada se nije suočio s takvim problemima, pa čak i sugerirao da poslodavci roditelje možda vide kao odgovornije, naišao je na snažno protivljenje. Druge su korisnice brzo istaknule da je njegovo iskustvo kao muškarca fundamentalno drugačije. "Ta pitanja se na intervjuima postavljaju prvenstveno ženama... Ipak su žene te koje su trudne, kasnije doje, malo dijete je puno više vezano uz majku itd.", odgovorila je jedna korisnica.

Svjedočanstvo o svakodnevnim izazovima na razgovorima za posao

Ova debata naglasila je činjenicu da su brige poslodavaca često vezane uz biološke i društvene uloge koje se pripisuju ženama, poput korištenja rodiljnog dopusta, što vide kao potencijalnu poslovnu komplikaciju. Živahna rasprava je snažno svjedočanstvo o svakodnevnim izazovima s kojima se žene suočavaju na hrvatskom tržištu rada. Dok zakoni pružaju okvir za jednakost, podijeljene priče pokazuju da za mnoge pronalazak posla i dalje zahtijeva snalaženje u minskom polju ilegalnih pitanja, gdje najbolja obrana ponekad može biti pametna laž ili doza prkosnog humora.

