Zatražio savjet za promjenu karijere, odgovori otkrili surovu realnost hrvatskog ugostiteljstva

Početak 2026. godine na hrvatskom tržištu rada obilježen je nastavkom trenda velike potražnje za radnom snagom u turizmu, no jedna nedavna rasprava na Redditu bacila je zanimljivo svjetlo na drugu stranu medalje. Umjesto uobičajenih priča o sezonskim radnicima koji dolaze iz inozemstva, fokus se ovoga puta našao na domaćem radniku koji želi napustiti deficitarno i cijenjeno zanimanje varioca kako bi se okušao s tacnom u ruci. Dvadesetpetogodišnjak koji više ne želi raditi posao zavarivača zbog teških uvjeta rada, prašine i otrovnih plinova, potražio je savjet zajednice o prelasku u konobarske vode.

Njegova objava izazvala je žustru raspravu među korisnicima koji su podijelili svoja, često dijametralno suprotna iskustva rada u kafićima i restoranima. Dok jedni taj posao kuju u zvijezde zbog dobre zarade i socijalne interakcije, drugi upozoravaju na fizičku iscrpljenost i gubitak privatnog života.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Novac leži u bakšišu, ali cijena je privatni život

Jedna od glavnih tema rasprave bila je financijska isplativost prelaska s varenja na konobarenje. Iako se u javnosti često spominju visoke plaće u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, komentatori su istaknuli da konobari, uz dobru napojnicu, mogu zaraditi iznenađujuće visoke iznose. Iskusni ugostitelji navode kako se plaće u boljim restoranima, zajedno s bonusima, mogu popeti na razine koje pariraju ili čak nadmašuju mnoge uredske poslove. Jedan korisnik, vlasnik restorana, navodi kako njegovi konobari mjesečno uz plaću zarade dodatnih sedamsto do tisuću eura bakšiša, čime im ukupna primanja dosežu i do tri tisuće eura, što je, kako šaljivo dodaje, više nego što on sam zaradi kao vlasnik.

Međutim, zajednica je brzo spustila loptu na zemlju kada je riječ o početnicima. Mnogi su upozorili da bez iskustva ne može očekivati takve uvjete odmah na početku. Realnost za neiskusnog konobara u kvartovskom kafiću često je minimalna plaća uz skroman bakšiš, dok se zanat ne ispeče. Jedan od komentatora realno je primijetio da će teško itko početniku dati plaću od 1400 eura, te da će vjerojatno morati proći kroz razdoblje dokazivanja gdje će ga, kako slikovito opisuju, "j***ti gosti ili šef".

Druga strana medalje, koju su mnogi istaknuli kao najveći nedostatak ovog posla, jest potpuni gubitak slobodnog vremena u terminima kada se ostatak društva zabavlja. Konobarstvo, za razliku od standardnog radnog vremena varioca, podrazumijeva rad vikendima, blagdanima i u večernjim satima. Jedan konobar, koji razmišlja o napuštanju struke u dvadeset i šestoj godini, istaknuo je kako socijalni život pati jer "kad svi odmaraju, ti ćeš raditi". To je posebno teško mladim ljudima koji se osjećaju izolirano od svojih prijatelja i obitelji. Fizički napor također nije zanemariv; radni dani često traju osam ili više sati provedenih na nogama, a u sezoni smjene znaju biti i iscrpljujuće duge bez adekvatnog odmora.

Krvav kruh ili posao iz snova?

Rasprava je dotaknula i psihološki aspekt posla. Dok autor posta bježi od fizički štetnih uvjeta zavarivanja, komentatori ga upozoravaju da konobarenje donosi drugu vrstu stresa – onaj u radu s ljudima. Nekoliko sudionika rasprave opisalo je posao kao "krvav kruh" koji zahtijeva čelične živce. Iako postoje pozitivna iskustva i gosti s kojima je užitak komunicirati, neizbježan dio posla su i neugodni ljudi koji se prema osoblju odnose s nepoštovanjem. Jedna bivša sezonska radnica podijelila je svoje iskustvo "izgaranja" nakon pet sezona, navodeći da su je, unatoč dobroj zaradi, psihički uništili gosti koji konobare smatraju građanima nižeg reda.

S druge strane, neki su pronašli zadovoljstvo u dinamici posla. Dvadesetogodišnja konobarica istaknula je da joj posao u "birtiji" odgovara jer, unatoč povremenim neugodnostima, nitko joj "ništa ne može", a napojnice od starijih gostiju su izdašne. Savjetovala je autoru da, ako želi stabilniju zaradu koja ne ovisi isključivo o njegovoj sposobnosti zabavljanja gostiju, potraži posao u prometnijem kafiću gdje ljudi dolaze ciljano na kavu, a ne zbog društva konobara.

Ova rasprava na Redditu savršeno oslikava trenutno stanje na hrvatskom tržištu rada u 2026. godini. Iako turizam i ugostiteljstvo nude priliku za brzu i relativno visoku zaradu, posebno u kontekstu kroničnog nedostatka radne snage gdje se traži i do sedamdeset tisuća radnika, cijena tog novca često se plaća fizičkim i psihičkim zdravljem. Za mladića koji želi pobjeći od toksičnih plinova zavarivanja, poruka zajednice je jasna: jedan otrov zamijenit ćeš drugim, ali ako imaš socijalne vještine i spreman si žrtvovati vikende, financijska nagrada može biti slatka. Ipak, mnogi mu dobronamjerno savjetuju da vještinu varenja ne odbacuje olako, jer je to zanat koji u inozemstvu, a sve više i kod nas, nudi sigurnu i mirniju budućnost.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Nezaboravan gastronomski doživljaj: Oduševite goste rižotom od cikle s kremom od sira