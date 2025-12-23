Ovo je top 20 zemalja u kojima se najviše radi: Hrvatska je zauzela visoko mjesto

Dok se u mnogim razvijenim zemljama sve više govori o četverodnevnom radnom tjednu i važnosti ravnoteže između poslovnog i privatnog života, globalna slika radnog vremena i dalje je iznimno šarolika. Ideja o standardnom radnom tjednu od 40 sati daleko je od univerzalne norme. Kulturološke razlike, ekonomski pritisci i zakonski okviri stvaraju dubok jaz između nacija, pri čemu u nekima radnici provode znatno više vremena na poslu, prenosi OECD.

Najnovije analize pokazuju da su razlike drastične, a neke zemlje, uključujući i Hrvatsku, nalaze se pri samom vrhu ljestvice po broju odrađenih sati na tjedan.

