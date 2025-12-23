FREEMAIL
GLOBALNA SLIKA /

Ovo je top 20 zemalja u kojima se najviše radi: Hrvatska je zauzela visoko mjesto

Ovo je top 20 zemalja u kojima se najviše radi: Hrvatska je zauzela visoko mjesto
Foto: Shutterstock
Većina ljudi osjeća da su radni dani predugi, a vikendi prekratki za pravi odmor. Radna opterećenja i raspodjela sati, međutim, značajno se razlikuju među zemljama. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) redovito analizira podatke o prosječnom broju radnih sati godišnje, omogućujući tako usporedbu radnih trendova na globalnoj razini. Ovi podaci temelje se na ukupnom broju sati koje radnici odrade tijekom godine, podijeljenom s prosječnim brojem zaposlenih, dok se izračun isključuju sati koje radnici nisu odradili zbog javnih praznika, godišnjih odmora ili bolesti. Na taj način OECD pruža preciznu sliku u različitim državama.
Dok se u mnogim razvijenim zemljama sve više govori o četverodnevnom radnom tjednu i važnosti ravnoteže između poslovnog i privatnog života, globalna slika radnog vremena i dalje je iznimno šarolika. Ideja o standardnom radnom tjednu od 40 sati daleko je od univerzalne norme. Kulturološke razlike, ekonomski pritisci i zakonski okviri stvaraju dubok jaz između nacija, pri čemu u nekima radnici provode znatno više vremena na poslu, prenosi OECD.

Najnovije analize pokazuju da su razlike drastične, a neke zemlje, uključujući i Hrvatsku, nalaze se pri samom vrhu ljestvice po broju odrađenih sati na tjedan.

Pogledajte u galeriji na kojem mjestu se našla Hrvatska te u kojih 20 zemalja se najviše radi.

