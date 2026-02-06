Ispisali djecu iz škole da bi živjeli na kruzeru: 'Skoro sve što poželite je besplatno'

Možda mislite da su krstarenja samo za umirovljenike, no što ako biste mogli odgajati svoju djecu dok plovite oko svijeta? Upravo je to stvarnost za Jessie Tondreau (40) i njezinog supruga Krasimira (49), koji polovicu godine provode živeći na luksuznim kruzerima sa svoje dvoje djece, šestogodišnjim Ivaylom i četverogodišnjom Norom.

Krasimir, kojeg je Jessie upoznala dok su oboje radili na kruzeru, zaposlen je kao kapetan osoblja, što mu omogućuje da sa sobom povede cijelu obitelj. Budući da puno vremena provode ploveći svijetom, Jessie djecu podučava u njihovoj kabini i tvrdi da je to za njih najnevjerojatnije djetinjstvo.

"Svake godine provedemo između 20 i 30 tjedana na brodu. U prosjeku je to 180 dana, otprilike pola godine. Ovdje imamo svoju garderobu, igračke i knjige", podijelila je Jessie u razgovoru za The Sun.

Iako se često bude u različitim državama, Krasimirov posao prilično je dosljedan, što znači da su tijekom života svoje djece živjeli na samo dva različita kruzera. Trenutno borave na ogromnom brodu s 15 paluba koji prevozi 3600 putnika i dodatnih 1360 članova posade.

Život bez troškova

Neki bi život na kruzeru mogli smatrati skupim pothvatom, no za Jessie, Krasimira i njihovu obitelj, troškovi dok su na brodu su "nula".

"Gotovo sve što biste ikada mogli poželjeti je besplatno. Budući da je suprug član posade, može nabaviti šampon ili kremu za brijanje u trgovini za posadu. Osim toga, kupanje u bazenu, besplatni bife koji svi brodovi imaju i koji je obično prekrasan, mini golf, laserska bitka, večernje predstave, sve je to uključeno u krstarenje. Život na kruzeru nudi vam nevjerojatna životna iskustva za malo više od cijene same karte, stoga se trudimo biti što štedljiviji na kopnu kako bismo opravdali zajedničko vrijeme na brodu", objasnila je ova majka.

Iako njihov život ima mnogo prednosti, poput buđenja u Australiji, Singapuru ili na Bahamima, Jessie priznaje da im u njihovom smještaju "apsolutno postane tijesno".

Međutim, sviđa im se bliska obiteljska interakcija. "Na kraju će djeca poželjeti svoj prostor i naći ćemo način da im to omogućimo kad dođe taj dan", dodala je.

Školovanje djece u kabini

Dok su na kopnu u Bugarskoj, gdje imaju skroman stan, Jessie radi kao umjetnica. No, na brodu ne radi, već se posvećuje školovanju djece kod kuće, odnosno u kabini.

"Školovanje kod kuće je vrlo lako. Naručujemo udžbenike za prvi i drugi razred, po kojima radimo svaki dan jer želim da djeca budu naprednija od svojih vršnjaka kada konačno prestanemo ploviti. Stalno igramo kvizove i izazove s kartama. Navečer gledamo dokumentarce i jedemo kokice iz naše mikrovalne pećnice u kabini. Do sada je to bilo pravo zadovoljstvo, ponosno mogu reći da sam čak i svoju četverogodišnju kćer naučila čitati", ispričala je Jessie, koja je dosad bila na nevjerojatnih 385 krstarenja kao članica osoblja ili gošća.

Odgoj djece na plutajućem odmaralištu

Dok bi mnogi pomislili da kruzer nije idealno mjesto za odgoj djece, Jessie inzistira da je to "jednako dobro mjesto za život kao i bilo koje drugo na svijetu", no naglašava da je ključno poticati strukturu i odgovornosti.

"Iako u osnovi živimo u plutajućoj zemlji snova za odmor, naš život ne tretiramo kao odmor. Imamo dnevnu rutinu koja uključuje domaću zadaću i obaveze, a igra po brodu dolazi tek nakon toga", rekla je majka dvoje djece.

Jessie tvrdi da se djeca nikada ne osjećaju usamljeno jer provode sate družeći se u Adventure Oceanu, glavnom dječjem klubu Royal Caribbeana koji nudi umjetnost, rukotvorine, kazalište i igre. Tamo upoznaju djecu iz cijelog svijeta i stvaraju prijateljstva koja ona održava u njihovo ime.

Nedostaju joj obitelj i prijatelji

"Prednosti su te što djeca ne samo da vide svijet, već su izvanredno duboko uronjena u njega. Okruženi su tisućama ljudi koji govore španjolski kada je brod izvan Europe, ili ljudima koji govore mandarinski kada je brod izvan Azije", objasnila je.

Ipak, nije sve tako bajno. Jessie priznaje da joj nedostaju prijatelji i obitelj kada su odsutni te da joj ponekad treba "ženska večer" ili "dobar, dug razgovor s prijateljicom". Unatoč tome, nemaju planova uskoro prestati živjeti na kruzeru.

"Sve dok djeca ostaju malo ispred školskih standarda za svoju dobnu skupinu, osjećamo se ugodno nastavljajući naš prilično nomadski način života. Ipak, ako ikada naiđemo na poteškoće ili primijetimo bilo kakve probleme, mi smo super prilagodljiva obitelj. Odabrat ćemo jednu od naših zemalja i tamo pustiti dublje korijene", zaključila je Jessie.

