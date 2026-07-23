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SVE ZBOG LEŽALJKE /

Obiteljski odlazak na plažu završio tučnjavom: 'Dvojica su me srušila na pod i udarala'

Obiteljski odlazak na plažu završio tučnjavom: 'Dvojica su me srušila na pod i udarala'
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Foto: Ilustracija: Sanjin Strukic/PIXSELL

Policija je potvrdila da u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba te da će protiv obojice sudionika biti podnesene prekršajne prijave zbog narušavanja javnog reda i mira.

23.7.2026.
18:00
danas.hr
Ilustracija: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Mirno subotnje jutro na plaži u Tučepima pretvorilo se u sukob zbog korištenja dijela obale. Nakon verbalnog prepiranja uslijedio je fizički obračun, zbog kojeg je intervenirala policija. Protiv dvojice muškaraca bit će podnesene prekršajne prijave za narušavanje javnog reda i mira.

Policija je priopćila da je razlog sukoba bio je spor oko načina korištenja dijela plaže na kojem se obavlja djelatnost iznajmljivanja opreme za vodene sportove, piše 24sata.

Svoju verziju događaja ispričao je i čitatelj 24sata koji tvrdi da je sa suprugom i malom djecom, uključujući bebu staru mjesec i pol te dijete od dvije i pol godine, u subotu ujutro stigao na plažu koja je, kako kaže, u tom trenutku bila gotovo prazna.

Prema njegovim riječima, na plaži je bila složena veća količina ležaljki pa su na slobodan dio obale postavili ležaljke. Tvrdi da im je tada prišao mlađi muškarac i rekao kako se ondje ne mogu smjestiti jer na tom prostoru posluju.

Detalji obračuna na plaži

Čitatelj navodi da mu je muškarac rekao kako će pozvati redara, na što je odgovorio da nema ništa protiv. Nedugo potom, tvrdi, pojavio se drugi muškarac koji je počeo vikati i prijetiti da se moraju maknuti s plaže te da će ih, ako to ne učine, baciti u more. Kada je počeo mobitelom snimati situaciju, kaže da je muškarac razbacao njihove ležaljke.

Nakon što je prestao snimati, tvrdi da su ga dvojica muškaraca fizički napala, srušila na tlo i udarala. Prema njegovim riječima, sukob su zaustavili drugi kupači koji su priskočili u pomoć i razdvojili sudionike.

Ističe i kako ležaljke koje su bile postavljene na plaži nisu bile u vlasništvu muškaraca koji su ih pokušali udaljiti.

Policija je potvrdila da u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba te da će protiv obojice sudionika biti podnesene prekršajne prijave zbog narušavanja javnog reda i mira.

PlažaLežaljkaFizički ObračunTučepi
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