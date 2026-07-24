U zagrebački ZOO stigao lavlji par: Uganda i Tajri tek upoznaju novi dom

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'NAJPREPOZNATLJIVIJI STANARI' /

U zagrebački zoološki vrt stigli su novi stanari - afrički lavovi!

Petogodišnji mužjak Uganda iz Francuske i šestogodišnja ženka Tajri iz Mađarske tek se privikavaju na novi dom. Riječ je o pripadnicima ugrožene sjeverne populacije afričkih lavova, kojih u divljini živi tek oko 250, dok ih je u zoološkim vrtovima oko 200.

"Afrički lavovi jedni su od najprepoznatljivijih stanovnika, povijesno gledano, zagrebačkog zoološkog vrta. Prisutni su već skoro 100 godina", rekao je ravnatelj ZOO-a Ivan Cizir.

Uganda i Tajri stigli istog dana

Kuratorica za sisavce Dijana Beneta kaže da je upoznavanje novih lavova zasad prošlo vrlo dobro.

"Bilo je izazovno organizirati transport jer su stigli istog dana, ali uspjeli smo. Dva dana su bili razdvojeni, svatko u svojoj spavaonici, a nakon toga su se međusobno upoznali. Sa stručne strane to je ispalo idealno”, rekla je Beneta.

Više pogledajte u prilogu.