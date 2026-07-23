Poskupljuje grijanje od jeseni? Imamo računicu, evo koliko bi računi za plin mogli narasti

Svaki mjesec tri eura i 30 centi više - toliko bi građanima od jeseni mogli stizati veći računi za plin. Razlog je poskupljenje energenata - cijena je porasla oko četiri eura po megavatsatu, ističe predsjednik stručne udruge za plin.

"Za jedno prosječno kućanstvo koje troši oko tisuću kubika plina na godinu - to znači poskupljenje od 40 eura godišnje. To znači nekakvih sedam do osam posto u odnosu na dosadašnje cijene i ako ne bi došlo do situacije da Vlada daje nekakve nove poticaje, to će poskupljenje biti u tom iznosu", predviđa predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.

Da Vlada pozorno prati stanje, poručuje ministar Ante Šušnjar.

"Nema dvojbe da ćemo stati i za građane i za gospodarstvo, ali dopustite da vidimo kako će se razvijati kretanje još i po pitanju cijene energenata", kaže Šušnjar.

Na znatni rast cijena plina u Europi, upozorava energetski stručnjak Ivica Jakić. Najviši je to skok u posljednje tri i pol godine.

"U ožujku je plin bio 36 eura megavatsat, danas je 62 eura megavatsat, a samo prije 10-ak dana kad smo razgovarali za televiziju bio je 48 eura megavatsat. Znači, plin je drastično poskupio i to sad stavlja velike izazove za Vladu po pitanju Hrvatske, ne samo toliko za građanstvo jer Vlada će očigledno morati subvencionirati cijenu plina za kućanstvo, ali pitanje je industrije. Industrija već danas plaća 65 eura megavatsat, što je jednostavno jako jako visoka cijena", pojašnjava stručnjak.

A zbog rasta cijena, europska skladišta plina za predstojeću sezonu grijanja pune se sporije nego lani, pa tako i hrvatsko.

Ima li Hrvatska dovoljnu količinu?

Popunjenost skladišta Okoli trenutačno je 51 posto, dok je lani u isto vrijeme bila 67 posto. A prema pravilima Europske komisije - do 1. listopada ta popunjenost mora iznositi najmanje 80 posto.

"Ne bi trebalo biti bojazni s obzirom na to da su povećani kapaciteti LNG terminala, povećani su i transportni kapaciteti tako da uz dosadašnje skladište koje imamo, ti kapaciteti ne bi trebali biti problematični oko isporuke i dostatne količine plina na tržištu", umiruje predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin.

Nadovezao se energetski stručnjak Jakić: "Pitanje je samo po kojoj će on biti cijeni. Ali opet nema ni razloga da ta cijena bude izuzetno visoka jer drugi se parametri nisu mijenjali. Osim te političke situacije i jasno nastojanja svih tradera da iskoriste što je moguće više situaciju i dobiju što veći prihod od prodanog plina".

Građane umiruje i ministar. Vlada je na sjednici zadužila HEP da osigura dodatne količine plina.

"Nema razloga za zabrinutost, energije će biti. Upravo zato smo donijeli ove odluke, a cijenu ćemo vidjeti kakva će biti kretanja - cijena je u porastu, ali smo mi donosili odluke koje su tu cijenu činile priuštivijom i za građane i za malo gospodarstvo", kaže Šušnjar.

Subvencije za struju i plin na snazi su do kraja rujna, a hoće li Vlada ići s novim paketom mjera kako veće poskupljenje ne bi osjetilo 600 tisuća kućanstava, tek će se odlučiti.