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POVRATAK RUKOMETAŠA /

Možda vam je promaknulo: Zagreb je složio 'opaku' ekipu

Rukometni klub Zagreb je na okupu - počinju pripreme. Možda vam je promaknulo, Zagreb je ove sezone sastavio respektabilnu momčad punu poznatih imena koja igraju ili su igrala veliku ulogu u hrvatskoj reprezentaciji. Za početak lijepo je vidjeti povratak bivšeg izbornika reprezentacije, trenera Hrvoja Horvata - stigli su i Marko Mamić, Zlatko Raužan, Manuel Štrlek, Dian Neris Ćeško, vratio se slovenski vratar Urh Kastelić. I bivši kapetan Jakov Gojun je i dalje tu - ne na terenu, nego u novoj ulozi tehničkog direktora. 

 

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23.7.2026.
22:12
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