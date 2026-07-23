Možda vam je promaknulo: Zagreb je složio 'opaku' ekipu

POVRATAK RUKOMETAŠA /

Rukometni klub Zagreb je na okupu - počinju pripreme. Možda vam je promaknulo, Zagreb je ove sezone sastavio respektabilnu momčad punu poznatih imena koja igraju ili su igrala veliku ulogu u hrvatskoj reprezentaciji. Za početak lijepo je vidjeti povratak bivšeg izbornika reprezentacije, trenera Hrvoja Horvata - stigli su i Marko Mamić, Zlatko Raužan, Manuel Štrlek, Dian Neris Ćeško, vratio se slovenski vratar Urh Kastelić. I bivši kapetan Jakov Gojun je i dalje tu - ne na terenu, nego u novoj ulozi tehničkog direktora.