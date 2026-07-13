Pogledajte gol sa zvukom sirene za pobjedu hrvatske U20 reprezentacije protiv Islanda na Euru

Hrvatska juniorska rukometna reprezentacija pobijedila je Island 26:25 u prvom susretu Glavne runde 2 Europskog prvenstva u Rumunjskoj te tako ostala u igri za prolazak u četvrtfinale.

Hrvatska je do pobjede ponovno došla pogotkom u posljednjoj sekundi, što polako postaje njezin zaštitni znak. Gotovo cijeli susret Hrvatska je bila u minusu protiv Islanda. Ali, nije odustala ni jednog trenutka. Nakon prvog postignutog pogotka, Island je uzvratio s nizom od četiri zaredom i poveo (1:4).

Osam minuta poslije, hrvatski rukometaši uzvratili su serijom 5:2 i u 13. minuti stigli do izjednačenja (6:6). Već četiri minute kasnije vodili su 9:7. Ali, na žalost, nisu izdržali do predaha jer su Islanđani sjajno odigrali posljednjih 12 minuta, kada su postigli šest, a primili tri pogotka i na predah donijeli plus jedan (12:13). Naši vratari imali su tri, a Islandski osam obrana.

Na početku drugog dijela slijedio je cijeli niz tehničkih pogrešaka na obje strane. Tako da ni jedna ekipa nije uspijevala napraviti neku ozbiljniju razliku. Ali, sredinom drugog dijela Hrvatska ne koristi sedmerac, radi petu tehničku pogrešku u drugom dijelu i otvara prostor suparniku da se odvoji. Islanđani to koriste te u 48. minuti imaju zabrinjavajućih plus četiri (17:21).

Hrvatska klupa naravno uzima minutu predaha i malo po malo hvata taj zaostatak. Na vrata je stao Noa Klarić i uspio obraniti tri lopte te nas vratiti u igru. Na izjednačenje je trebalo čekati sve do 53. minute (23:23). I naši dečki tu ne staju već preuzimaju vodstvo (24:23).

Ali, 75 sekundi do kraja Island uspijeva izjednačiti na 24:24. Hrvatska munjevito odgovara preko Petra Šprema i ponovno vodi (25:24). Islanđani nakon minute predaha uzvraćaju na isti način i sve vraćaju na početak (25:25). Ipak, do kraja je ostalo još 15 sekundi i naši kreću u završni juriš te preko kružnog napadača Ante Lasana zabijaju u zadnjoj sekundi, baš kao i protiv Norveške prije dva dana.

Sreći i veselju naših mladih rukometaša, koji postaju „kraljevi drame“, ali i Stručnog stožera, nije bilo kraja. Petar Šprem sa šest pogodaka bio je najučinkovitiji u našim redovima. Četiri je dao Niko Petrović koji se i ozlijedio potkraj susreta, ali se nadamo da nije ništa ozbiljno. S tri pogotka iz tri pokušaja Borna Oršolić izbran je za hrvatskog igrača susreta. Na drugoj strani najbolji je bio vratar Alexander Asgrimsson s 12 obrana. Šest pogodaka postigao je Andri Erlingsson.

Hrvatska je tako ostala u igri za četvrtfinale prvenstva. Sutra u 18.30 igra protiv branitelja naslova Španjolske.