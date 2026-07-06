Legenda se vratila kući! Musa napušta Švicarsku i kreće u veliki projekt

Ardiaei, novi premijerligaš iz Dubrovnika, kreće ambiciozno u svoju prvu sezonu. Na klupu stiže Željko Musa, jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih rukometnih boraca. Nakon što je u Švicarskoj praktički iz svlačionice uskočio u trenersku ulogu i odmah osvojio Kup, odlučio je vratiti se kući i preuzeti projekt koji želi stabilnost u elitnom društvu.

Iz kluba poručuju da u Musi vide idealnog lidera: čovjeka s 152 nastupa za Hrvatsku, nezaboravnim golom Norveškoj za finale Eura i reputacijom igrača koji je godinama dirigirao obranom. Sada, kao trener s EHF Master licencom, donosi taktičku preciznost, rad s mladima i mentalitet koji je obilježio njegovu karijeru.

"Njegov prepoznatljiv pozitivan i borbeni duh, kao znanje i iskustvo koje ima, smatramo bitnim za poziciju trenera našeg kluba. Željka se svi jako dobro sjećaju iz igračkih dana, čak 152 nastupa za reprezentaciju i onaj nezaboravni gol Norveškoj za veliko finale Europskog prvenstva. Osim toga, nemjerljiv je njegov doprinos bio prvenstveno dirigirajući obranom, ali i napadačke kvalitete se jako dobro pamte. U četiri velike medalje s reprezentacijom ugradio je Željko neizbrisivi trag. Što se tiče trenerske karijere, Željko je vlasnik EHF Master trenerske licence s kojom može voditi najveće europske klubove u najvećim stupnjevima natjecanja. U trenerskom smislu krase ga karakteristike pravog lidera momčadi koji taktički priprema utakmice do detalja, poznat je također i po razvijanju mladih igrača, odnosno njihovom razvoju i pripajanju seniorskoj momčadi. Uvelike će nam trebati te njegove kvalitete za mlađe generacije kluba koje dolaze", poručili su iz dubrovačkog kluba

Za Ardiaei, Musa je više od trenera, on je temelj na kojem žele graditi budućnost i generacije koje dolaze.