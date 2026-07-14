Ipak ništa od četvrtfinala Eura: Mladi rukometaši izgubili od Španjolske

Hrvatska juniorska reprezentacija poražena je od Španjolske 26:29 u susretu 2. kola Glavne skupine 2 i tako je ostala bez četvrtfinala. Mladi hrvatski rukometaši zaostajali su skoro cijeli susret. Imali su samo jedno vodstvo, osam minuta prije kraja, ali ga nisu uspjeli sačuvati i sad ih čeka razigravanje za poredak od 9. do 16. mjesta.

Hrvatska je nažalost dosta loše ušla u susret. Na samom početku nije realizirala dva sedmerca, a treći napad bio je tehnička pogreška. Španjolska je naravno iskoristila i povela 0:3. Prvi pogodak naši mladi rukometaši postigli su nakon četiri i pol minute.

Španjolci su veći dio prvog poluvremena igrali bez svoje prve zvijezde Macosa Fisa. Ali i bez njega su imali dovoljno jakih aduta da čuvaju prednost od tri ili četiri pogotka. Sredinom prvoga dijela hrvatski izbornik Denis Špoljarić morao je zvati minutu predaha jer je broj tehničkih pogrešaka stalno rastao, a naši nikako nisu pronalazili rješenje za duboku španjolsku obranu 3-3 ili povremeno 4-2.

Ta je minuta očito jako dobro iskorištena jer je Hrvatska nakon toga napravila svoju najveću seriju od 5:1 i stigla na samo pogodak zaostatka (9:10). Na žalost, odmah nakon toga Španjolci su uzvratili na isti način i pet minuta prije poluvremena otišla na najveću prednost od pet pogodaka (9:14). Na predah se otišlo s minus četiri (11:15). Naša realizacija bila je 48, a španjolska 60 posto. Njihovi vratari imali su sedam, a naši četiri obrane. I Hrvatska je imala četiri, Španjolska samo jedno isključenje. Od toga je dva imao jako važan obrambeni igrač Niko Petrović.

I drugi dio Hrvatska je otvorila neiskorištenim sedmercem. Ali je to nije poljuljalo. Uskoro je povezala tri pogotka za redom i stigla na minus dva (14:16). Desetak minuta nakon toga igralo se pogodak za pogodak. Vukao nas je sjajni Matko Moslavac koji je zabio četiri pogotka u nizu. Prednost je, na žalost, i dalje bila na španjolskoj strani.

Na ulasku zadnjih deset minuta Hrvatska je ponovno izvrsna. I točno u 50. minuti uspijeva izjednačiti na 23:23. Dvije minute prvi i jedini put povesti (25:24). Španjolska klupa reagira minutom predaha i uspijeva poremetiti naš ritam. Četiri napada nakon toga nismo iskoristili, ali smo puno toga nadoknađivali sjajnom obranom.

Dvije minute prije kraja eto nas opet na minus jedan. Ali dalje od toga nismo mogli. Umor, agresivna španjolska obrana i vratari, na žalost i loši estonski suci, učinili su svoje. Do kraja smo primili još dva pogotka i tako doživjeli drugi poraz na prvenstvu (26:29).

Matko Moslavac sa sedam pogodaka iz devet pokušaja bio je naš najbolji igrač. Četiri pogotka postigao je Loris Hromin. Noa Klarić imao je četiri, a Leo Branko Sunajko tri obrane. Kod pobjednika pet pogodaka Migeul Angel Martin Duque. Španjolski vratari zajedno 11 obrana.

Sutra je dan predaha, a nakon toga Hrvatska nastavlja borbu za poredak od 9. do 16. mjesta.