Nakon utrke na povijesnoj stazi očekuje nas ljetna stanka: Evo kakvo je stanje prije VN Mađarske

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Ovog vikenda očekuje nas posljednja utrka Formule 1 prije ljetne stanke. Na mađarskom Hungaroringu snage će odmjeriti najbolji vozači današnjice, a što ovu stazu čini posebnom otkrila je Nikolina Matošević.

"Dojmovi nakon današnjeg dana još se uvijek slažu i tek se sada sve nekako smirilo. Garaže su zatvorene i ljudi napuštaju kompleks. Ni snimatelj ni ja nismo znali što očekivati, ali već po dolasku vrlo brzo postane jasno koliko je ovo velik događaj i koliko je praćen. Stotine novinara i isto toliko ekrana prati svaku novost i izjavu, ali sav taj kaos smo i očekivali. Kada smo izašli uz samu stazu, tu su svi ti novinari koji pokušavaju dobiti najbolji mogući kadar, tu su i brojni navijači, ali zapravo smo jako brzo shvatili da je sve prilagođeno medijima i da, iako su vozači goleme zvijezde i momčadi vrijede milijarde eura, oni su cijeli dan s nama provodili vrijeme i zapravo nikada ne nedostaje 'nabrijavanja' uoči samog vikenda", rekla je Nikolina koja je otkrila i što Hungaroring čini posebnim:

"Velika nagrada Mađarske posebna je jer je to bila prva utrka nakon pada Željezne zavjese, odnosno prva u Istočnom bloku. To je bilo svojevrsno rušenje barijera, što sportskih, što političkih, između Istoka i Zapada i zato ima taj kultni status. Također, Hungaroring se i dalje razvija. Obnovljeni su staza i tribine, a činjenica da se održava predstavlja veliku čast za Mađare. Mađarska je također posebna jer je dosta pristupačna u usporedbi s drugim stazama pa očekujemo i da će dosta Hrvata doći pogledati utrku", rekla je Matošević.

Što pak kažu navijači, pogledajte u videu na vrhu teksta.