Hrvati otkrili koliko dugo čekaju na majstore: 'Dogovorili smo se prošle godine, još čekam'

Vlada je popustila dijelu paušalnih obrtnika. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da se odustaje od najavljenih poreznih izmjena za obrtnike s godišnjim prihodom do 40 tisuća eura.

Hrvatska obrtnička komora ranije se usprotivila povećanju davanja i tražila da se zaštite manji obrtnici. Premijer je pojasnio da se za njih neće mijenjati baš ništa.

U redovnoj rubrici na Facebook stranici našeg portala Net.hr pitali smo vas 'Kojeg ste majstora i koliko najdulje čekali?'

Ovo su neki od vaših odgovora:

"Prošle godine, u kolovozu, dogovorio sam majstora. Kako stvari stoje, doći će tek sredinom rujna ove godine", kaže Vilko.

"Parketara čekam već dvije godine", kaže Jadranka.

"Majstora za klimu čekam još od prošle godine. Na kraju sam odustala", kaže Lucia.

"Svog muža, brata ili sina – uvijek je 'sad ćemo, sutra ćemo', pa na kraju nikad", kaže Andrijana, uz šalu: "Majstori za izvlačenje!"

Svoje komentare možete i dalje ostaviti na Facebook stranici Net.hr