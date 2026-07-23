Doznajemo što je s izručenjem Pavleka: Stvari se dodatno kompliciraju

Nakon istrage koja je obuhvatila Hrvatski skijaški savez, USKOK je akciju proširio i na Hrvatski olimpijski odbor (HOO). Uhićen je Damir Šegota, dugogodišnji suradnik bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, dok su istražitelji pretražili dom i ured glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, koji nije uhićen.

Prema neslužbenim informacijama, Šegotu se sumnjiči da je od Pavleka primio mito u iznosu od 160.000 eura kako bi Hrvatski olimpijski odbor Hrvatskom skijaškom savezu odobrio veća financijska sredstva.

Sumnja na mito i pranje novca

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, istražitelji sumnjaju da je Šegota za primljeno mito pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu pri dodjeli sredstava HOO-a. Procjenjuje se da je Savez tako dobio oko 800.000 eura više nego što bi inače ostvario.

Osim za primanje mita, Šegotu se na teret stavlja i pranje novca.

U sklopu istrage osumnjičena je i njegova supruga, čije je ispitivanje u USKOK-u završeno.

Supruga odbacuje sumnje

Prema neslužbenim informacijama, Šegotina supruga odbacila je sve optužbe. Tijekom ispitivanja navela je da je obitelj doista kupovala zlato kao oblik ulaganja, no ustvrdila je da nije sudjelovala u tim kupnjama niti je imala bilo kakvu ulogu u radnjama koje joj se stavljaju na teret.

Njezin odvjetnik nakon ispitivanja izjavio je kako ne vidi nikakvu osnovu za određivanje istražnog zatvora.

"Po mom mišljenju apsolutno nema razloga za traženje istražnog zatvora po bilo kojoj osnovi."

Dodao je kako se njegova branjenica zbog cijele situacije osjeća izrazito loše.

"Objasnila je sve okolnosti koje joj se stavljaju na teret, kao i svoj život i svoju ulogu u svemu tome. Smatra da nema nikakve veze s kaznenim djelima za koja je osumnjičena."

Pavlek u pritvoru u Kazahstanu

Istraga se nastavlja i protiv Vedrana Pavleka, bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza, koji se već nalazi u pritvoru u Kazahstanu. Hrvatska od tamošnjih vlasti traži njegovo izručenje zbog ranije otvorene istrage u kojoj ga se tereti za zločinačko udruživanje te zlouporabu položaja i ovlasti.

No, najnovija istraga dodatno komplicira cijeli postupak.

Budući da se Pavleka sada sumnjiči i za novo kazneno djelo – davanje mita – Hrvatska će, prema zakonskoj proceduri, morati kazahstanskom pravosuđu uputiti novu zamolbu za izručenje. Uz zahtjev će morati dostaviti nove dokaze i činjenični opis kaznenog djela, nakon čega će kazahstanski sud ponovno odlučivati o njegovu izručenju.

Pavlek će se pritom ponovno morati očitovati pristaje li na izručenje Hrvatskoj ili ga i dalje odbija. Dosad se protivio izručenju, pa bi novi postupak mogao dodatno produljiti cijeli proces.

Moguća nova strategija DORH-a

Zbog mogućeg odugovlačenja postupka, nije isključeno da DORH pričeka završetak aktualnog postupka izručenja te da tek nakon Pavlekova povratka u Hrvatsku proširi optužbe i na novo kazneno djelo. U suprotnom mu se, prema važećim pravilima međunarodne pravne pomoći, za to kazneno djelo ne može suditi.

Pavlek je uhićen prije dva i pol mjeseca, a prije mjesec i pol kazahstanski sud produljio mu je pritvor do donošenja odluke o zahtjevu za izručenje. O toj odluci kazahstansko pravosuđe još nije odlučilo.

U trenutku izvještavanja ispitivanje Damira Šegote u USKOK-u još traje, a tijekom dana očekuje se i službeno priopćenje o kaznenim djelima koja mu se stavljaju na teret, kao i odluka hoće li tužiteljstvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Ako USKOK podnese takav prijedlog, o njemu će u petak odlučivati sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu.