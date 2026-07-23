Zbog ovoga je 'pao' Damir Šegota?

U USKOK-ovoj akciji uhićen je Damir Šegota, jedan od dugogodišnjih suradnika odbjeglog Vedrana Pavleka, koji se protivi izručenju i nalazi se u pritvoru u Kazahstanu. Policija je pretraživala i dom i ured glavnog tajnika Olimpijskog odbora Siniše Krajača, koji nije lišen slobode.

Oboje su bili na listi isplata Vedrana Pavleka.

Policija je upala u domove vrhuške Olimpijskog odbora - krovne organizacije hrvatskog sporta. Istražitelji su obavli pretres kod glavnog tajnika Siniše Krajača i direktora olimpijskog programa Damira Šegote.

Nakon pretresa domova, istražitelje su zanimali i njihovi uredi u olimpijskom odboru. Uhićen je samo Šegota.

"Ja sam u svojstvu svjedoka, policija ima svoje izvide", kazao je Krajač. Na pitanje novinara strahuje li da bi mogao biti procesuiran, rekao je ne. Kaže da nije ništa skrivio.

Za što se sumnjiči Šegotu?

Damira Šegotu sumnjiči se za primanje mita i pranje novca. Zbog pranja novca uhićena je i njegova supruga.

Šegota je neslužbeno se doznaje skijaškom savezu osiguravao više novca iz Olimpijskog odbora i za to od Pavleka primao mito. Istražitelji sumnjaju da je bračni par potom novcem od mita kupovao investicijsko zlato.

Olimpijski odbor ostao je bez predsjednika nakon što je odstupio Zlatko Mateša. Idući tjedan su izbori, a među trojicom kandidata, dvojica upiru prstom jedan u drugoga.

"Njegov stožer je duboko involviran zadnjih 10 godina u sve što se događalo u Olimpijskom odboru", rukom upire kandidat Dragan Primorac.

Njegov protukandidat Josip Varvodić odgovara; "Glavni tajnik i direktor sudjeluju u kampanji protukandidata - to se vidjelo na predstavljanju programa".

O pretresima i uhićenju oglasio se i Hrvatski olimpijski odbor. "HOO u cijelosti surađuje s nadležnim institucijama te će i nadalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima", navode u priopćenju.

Nastavak afere Pavlek

Sve je počelo aferom Pavlek koja je otkrila dugogodišnje nepravilnosti u financiranju sporta.

Zbog svega Vlada je donijela pravilnik o transparentnosti, najavljuju novi zakon o sportu. Ministarstvo provodi nadzor i provjerava je li oštećen i državni proračun.

"Po analizi koja je do sada napravljena - nije gotov proces, ali do sad nisu nađene nikakve nepravilnosti", uvjerava ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

A je li do novog uhićenja doveo iskaz tajnika skijaškog saveza Damira Raosa koji je uhićen u ožujku? On je s istražiteljima razgovarao prije samo dva dana.