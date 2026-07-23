Put od profesionalnog vojnika preko priznatog stručnjaka do Pavlekove liste

Uhićen je Damir Šegota, direktor Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Potvrdio je to u četvrtak ujutro i USKOK. Osim Šegote, uhićeno je još nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela, a USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju.

Šegota, inače kineziolog po struci, posao u Hrvatskom olimpijskom odboru dobio je 2002., nakon uspješne organizacije 2. Svjetskih vojnih igara. Time je ujedno završio svoju karijeru u profesionalnom sastavu Hrvatske vojske.

Šegota se 1991. dobrovoljno prijavio u redove novoformirane Hrvatske vojske i sudjelovao u Domovinskom ratu. Za to vrijeme postao je časnik i stekao čin bojnika.

Od mladosti se bavio i sportom pa je tako bio profesionalni hokejaš na ledu. Nastupao je za KHL Mladost, KHL Medveščak i Hrvatsku reprezentaciju hokeja na ledu osamdesetih i devedesetih.

Karijera u HOO-u

U HOO-u Šegota je započeo raditi na poziciji pomoćnika direktora Ureda za olimpijski program. Godinu dana kasnije, odlukom Vijeća HOO-a, postao je direktor Ureda za olimpijski program te je imenovan Šefom misije na Olimpijskim igrama u Ateni.

Osim dužnosti direktora Ureda za olimpijski program, Šegota je bio šef misije na Olimpijskim igrama rekordnih 10 puta, što ga svrstava u jednog od najiskusnijih i najistaknutijih stručnjaka u području proceduralne organizacije olimpijskih misija.

Bio na Pavlekovoj 'crnoj listi'?

Nakon što je otkrivena "crna lista" Vedrana Pavleka, USKOK je pokrenuo istragu kojom je obuhvaćen i Šegota. Sumnjalo se, naime, da su dvojica visokopozicioniranih djelatnika HOO-a, među kojima i Šegota, dugi niz godina primali novac od osumnjičenog Pavleka.

Šegotino ime na Pavlekovoj listi pronađeno je navodno još u siječnju, kada su istražitelji zaustavili bivšeg glasnogovornika Skijaškog saveza Nenada Erora s hrpom gotovine pri pokušaju povratka u Hrvatsku.

Kako je i sam priznao u tajno snimljenim razgovorima, Pavlek je vodio svojevrsne "crne liste" na kojima je bilježio kome je dijelio izvučenu gotovinu, a sumnjiči ga se da je tijekom 11 godina izvukao čak 30 milijuna eura iz Saveza. Od tog iznosa je, sumnja se, Šegota je kroz godine primio 30 tisuća eura.

Podsjetimo, bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka USKOK sumnjiči da je godinama organizirao sustav izvlačenja novca iz Saveza preko fiktivnih poslova i povezanih tvrtki, pri čemu je, prema istražiteljima, izvučeno gotovo 30 milijuna eura. Dio novca navodno je završavao na privatnim i inozemnim računima te je korišten za osobne troškove i ulaganja. Zbog afere je podnio ostavku, a protiv njega je pokrenuta istraga.

Nakon izbijanja afere Pavlek je napustio Hrvatsku, a za njim je raspisana međunarodna tjeralica. No, u svibnju je uhićen u Kazahstanu. Krajem svibnja je ministarstvo pravosuđa potvrdilo za RTL Danas da je Kazahstan konačno primio zahtjev za izručenje Pavleka. Pavlekovi odvjetnici za RTL Danas su potvrdili da njihov klijent ne pristaje na dobrovoljno izručenje.