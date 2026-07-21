Policijska službenica gradonačelniku pomogla prikupiti glasove na izborima?

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zadarske, donio rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana (1989., 1990., 1979.) zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticali na zlouporabu položaja i ovlasti.

Sumnja da je policijska službenica Policijske postaje Pag od siječnja do svibnja 2025. na traženje kćeri (II. okrivljena) tadašnjeg gradonačelnika Grada Paga (III. okrivljeni), kandidata za gradsko vijeće Grada Paga, pristupala Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova te im pribavljala podatke koje su tražili.

Prikupljala podatke da osigura što veći broj glasova

Službenica je i sama kao član izbornog stožera liste tadašnjeg gradonačelnika za potrebe osiguranja glasova na predstojećim lokalnim izborima, koristeći službene ovlasti, u najmanje 82 navrata u svoje uredovno radno vrijeme i van radnog vremena vršila provjere podataka osoba koje imaju prijavljeno prebivalište na Pagu i fotografirala podatke stranaca na privremenom boravku u Hrvatskoj koji ostvaruju pravo glasovanja za predstavnike gradskog vijeća na lokalnim izborima, izvijestio je USKOK.

Zatim je prikupljene podatke koji nisu javno objavljivi i kojima nije dozvoljen pristup osobama izvan sustava MUP-a, u 66 navrata dostavila kćerki tadašnjeg gradonačelnika te njemu u 16 navrata - sve kako bi na temelju tako prikupljenih podataka osigurali što veći broj glasova listi koju je predvodio tadašnji gradonačelnik na predstojećim izborima.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv policijske službenice, dok u odnosu na ostale okrivljenike za to nije bilo osnove, navodi USKOK u svom priopćenju.