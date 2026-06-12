Od svjedoka do osumnjičenika: Dvojac iz vrha HOO-a s Pavlekove liste primao 'crni novac'

Istraga vezana uz izvlačenje novca u skijaškom savezu bi uskoro mogla dobiti i još dva imena. Kako 24sata ekskluzivno doznaje, istražitelji USKOK-a imaju dokaze da su dvojica visokopozicioniranih djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora dugi niz godina primala novac od osumnjičenog Vedrana Pavleka. Radi se o glavnom tajniku Siniši Krajaču i dugogodišnjem direktoru olimpijskog programa Damiru Šegoti.

Krajač i Šegota nisu nepoznata imena za istražitelje jer su oni već bili na tzv. Pavlekovom popisu koji je bio pronađen još u siječnju kada su istražitelji zaustavili bivšeg glasnogovornika Skijaškog saveza Nenada Erora s hrpom gotovine pri pokušaju povratka u Hrvatsku.

Kako je i sam priznao u tajno snimljenim razgovorima, Pavlek je vodio svojevrsne "crne liste" na kojima je bilježio kome je dijelio izvučenu gotovinu, a sumnjiči ga se da je tijekom 11 godina izvukao čak 30 milijuna eura iz Saveza.

Dokumenti na laptopu otkrili cifre

Prema dokazima koji su prikupljeni s Pavlekovog laptopa, uz informacije koje je dobio 24sata, Krajač se kroz godine primio barem 60 tisuća eura, dok je Šegota primio svega 30 tisuća - duplo manje nego glavni tajnik HOO-a. Te uplate su, prema svjedočenju Erora, za niz djelatnika Skijaškog saveza i sportaša, ali i za njih dvojicu, stizale redovno.

Kako 24sata saznaje, jedan od njih je čak računao na redovite isplate iz Pavlekova izvučenog novca te je gotovinu koju je primao nazivao "Mehrwertsteuer". Riječ je o njemačkom nazivu za PDV, a mnogim hrvatskim građanima taj je pojam poznat iz vremena prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kada su nakon kupovine u Austriji ostvarivali povrat poreza pri ponovnom ulasku u zemlju. Simbolika je tim zanimljivija jer je Eror novac često donosio upravo iz Austrije. Kako je Pavlek sam priznao u tajno snimljenom razgovoru s predsjednikom Skijaškog saveza Mihom Glavićem, u njegovom laptopu je 122 tisuća dokumenata i crnih lista na kojima su imena onih kojima je isplaćivao dio izvučene gotovine.

Što se dogodilo?

Podsjetimo, bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka USKOK sumnjiči da je godinama organizirao sustav izvlačenja novca iz Saveza preko fiktivnih poslova i povezanih tvrtki, pri čemu je, prema istražiteljima, izvučeno gotovo 30 milijuna eura. Dio novca navodno je završavao na privatnim i inozemnim računima te je korišten za osobne troškove i ulaganja. Zbog afere je podnio ostavku, a protiv njega je pokrenuta istraga.

Uz njega su osumnjičeni su između ostalog i bivši glavni tajnik HSS-a Damir Raos, bivši glasnogovornik Nenad Eror i računovotkinja Božena Hrvoj Meić. Istražitelji sumnjaju da su se iz Saveza godinama plaćali računi za poslove koji nikada nisu stvarno obavljeni.

Nakon izbijanja afere Pavlek je napustio Hrvatsku, a za njim je raspisana međunarodna tjeralica. No, u svibnju je uhićen u Kazahstanu. Krajem svibnja je ministarstvo pravosuđa potvrdilo za RTL Danas da je Kazahstan konačno primio zahtjev za izručenje Pavleka. U slučaju da tužiteljstvo zatraži produljenje istražnog zatvora, odvjetnici Vedrana Pavleka tražit će alternativne mjere. Za RTL Danas ekskluzivno su potvrdili da njihov klijent ne pristaje na dobrovoljno izručenje.