Pavlekov ključni čovjek sve priznao! Otkrio kako su izvlačili novac, bit će novih uhićenja?

Damir Raos, bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) i jedan od osumnjičenih u velikoj aferi izvlačenja novca iz Saveza, odlučio je promijeniti svoj iskaz, neslužbeno u srijedu doznaju 24sata.

Prema pisanju tog portala, odlučio je ne samo priznati izvlačenje novca, već i istražiteljima opisati kako je to funkcioniralo. Uz to je Raos, inače ključni suradnik bivšeg prvog čovjeka hrvatskog skijanja Vedrana Pavleka, teretio još neke ljude koji nisu bili obuhvaćeni prvotnom istragom.

Ta informacija potvrđuje i ranije medijske napise da će se istraga širiti te da nisu isključena nova uhićenja.

Kako se izvlačio novac?

Kako piše 24sata, Raos je bio ključan u izvlačenju novca. Shema je funkcionirala tako da su se računi HSS-a plaćali uz tri "kontrole". Prvo bi Pavlek potpisao račun, ali on ne bi mogao biti plaćen a da ga ne ovjere glavni tajnik (Raos) i vanjski knjigovodstveni servis, u ovom slučaju Božena Hrvoj-Meić, koja je uhićena u ožujku ove godine.

Foto: Josip Mikacic /PIXSELL

Tako su plasirani fiktivni računi za nikad obavljene usluge, a na mjesečnoj bazi bili su teški između 90 i čak 160.000 eura. Novac je išao na Pavlekove i off shore tvrtke, a potom se podizao i uplaćivao njegovoj tvrtki. Pavlek je novac u Hrvatsku vraćao u gotovini, glasnogovornik Saveza Nenad Eror priznao je da je po njega odlazio u inozemstvo, a postojali su i popisi na kojima je stajalo koji iznos treba kome ići.

Eror je pak krajem siječnja "pao" na graničnom prijelazu Bregana, s neprijavljenih više od 100.000 eura u gotovini. Navodno je policija tada pronašla i spomenuti popis s imenima.

Čeka izručenje

Podsjetimo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) tereti Pavleka da je vodio zločinačko udruženje koje je od 2014. do 2026. godine iz HSS-a izvuklo 30 milijuna eura.

Uhićen je u svibnju u Kazahstanu te se čeka njegovo izručenje Hrvatskoj, kojem se Pavlek protivi jer, kako su izjavili njegovi odvjetnici za RTL Danas, "strahuje za život zbog informacija kojima raspolaže".

RTL Danas izvijestio je sredinom lipnja da je sud u Kazahstanu učinio prvi korak prema izručenju i naložio da se Pavleka zadrži u pritvoru sve do donošenja konačne odluke.