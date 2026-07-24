Crna prognoza energetskog analitičara: 'Cijene hrane, prijevoza, sve će biti pogoršano'

Ponovno raste cijena nafte kako se komplicira situacija na Bliskom istoku. Dok Iranci otežavaju promet Hormuzom, njihovi saveznici hutisti pucali su na dva saudijska broda u Crvenom moru. Dodatne tenzije u regiji podignuo je američki sporazum sa Saudijskom Arabijom o nuklearnoj energiji.

Novu frontu otvorili su hutistim blokadom tjesnaca Bab-al Mandab. Napadnut je tanker, a hutisti tvrde da su pogodili dva saudijska broda, a desetak su prisilili na povlačenje.

Blokada je brzo dovela do rasta cijene nafte koja ponovno probija granicu od 100 dolara po barelu.

"Cijene energije, hrane, troškovi prijevoza i inflacija općenito, sve ono što smo imali na početku rata, sada će biti dodatno pogoršano jer smo zatvorili još jedan izlazni pravac za opskrbu energentima", rekao je Naveen Das, britanski analitičar energetskog tržišta.

Ako potraje do mjesec dana, posljedice će, kaže, osjetiti cijeli svijet. Zasad nema povratka pregovorima.

Je li Iran spreman za sporazum?

Amerikanci su nastavili 12. noć zaredom napade po Iranu. Teheran ne objavljuje posljedice napada, u prilogu možete pogledati jednu od rijetkih snimki na iransko-iračkoj granici - udar koji Amerikanci nisu potvrdili.

"Oni trpe velike udare i žele postići sporazum. Ali ja kažem da još nisu spremni za sporazum. Zato što svaki put kada ga sklope, žele promijeniti njegove uvjete i sve ostalo. Još nisu spremni, ali vrlo brzo će biti", uvjeren je američki predsjednik Donald Trump.

Trump je jučer dočekao posmrtne ostatke četvero poginulih američkih vojnika i zaprijetio da će uništiti jedan most ili elektranu svaki put kada Iran puca na brod u Hormuzu. Iz Teherana su odgovorili ako ne mogu oni, neće nitko drugi prodavati naftu - a svaki udar će uzvratiti "oko za oko".

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