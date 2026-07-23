Trump ipostavio uvjet za nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je sporazum o civilnom nuklearnom programu između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije uvjetovan pridruživanjem Rijada Abrahamovim sporazumima o normalizaciji odnosa s Izraelom.

Sjedinjene Države i Saudijska Arabija objavile su u srijedu sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, omogućujući Saudijskoj Arabiji obogaćivanje uranija i izgradnju nuklearnih reaktora koristeći američku tehnologiju, bez potrebe za iznenadnim inspekcijama UN-a koje je Washington prethodno zahtijevao od Irana.

Američki Kongres mora odobriti sporazum kako bi stupio na snagu.

"Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji (neće biti obogaćivanja materijala!) ... odnosi se samo na nevojnu upotrebu poput onih koje Iran i UAE (i drugi) već imaju, bit će odobren, ali je u potpunosti podložan pridruživanju Saudijske Arabije vrlo cijenjenim i uspješnim Abrahamovim sporazumima", poručio je Trump u objavi na platformi Truth Social, misleći na normalizaciju odnosa s Izraelom. "Sjedinjene Države se ne protive civilnim (neobogaćenim) nuklearnim postrojenjima", dodao je Trump.

Palestinska državnost kao uvjet

Saudijsko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na zahtjev da komentira Trumpovu objavu. Dugogodišnji stav Saudijske Arabije je taj da neće potpisati Abrahamove sporazume dok se ne postigne dogovor o koracima za palestinsku državnost.

Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein potpisali su Abrahamove sporazume tijekom Trumpova prvog mandata 2020., čime su razbili dugogodišnji tabu i postali ⁠prve arapske države koje su priznale Izrael u četvrt stoljeća. Maroko i Sudan su slijedili taj primjer.

Trumpova administracija u srijedu je priopćila da se sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji pridržava sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i američkog Zakona o atomskoj energiji, koji su među najjačima na svijetu.

Saudijska Arabija, najveći svjetski izvoznik nafte, priopćila je da sporazum podržava napore za diverzifikaciju izvora energije i uključuje "najviše međunarodne standarde" nuklearne sigurnosti, zaštite i neširenja nuklearnog oružja.

Sporazum bi Saudijskoj Arabiji omogućio obogaćivanje uranija i preradu nuklearnog otpada, što su potencijalni putevi do nuklearnog oružja. Ujedinjeni Arapski Emirati pristali su odreći se toga kada su 2009. godine potpisali sličan sporazum sa SAD-om.