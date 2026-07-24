Turista ima, ali novčanici su tanji: 'Od korone sve je lošije i lošije. Gosti nisu više kao prije'

Najposjećeniji dalmatinski nacionalni park i dalje je jedno od najpopularnijih izletišta u blizini obale, kako za domaće tako i za strane goste. Ipak, ovogodišnja turistička sezona donijela je određene promjene.

Nacionalni park Krka prati lipanjski pad turističkih rezultata na razini Hrvatske te bilježi oko četiri posto manje posjetitelja nego prošle godine, no istodobno raste interes gostiju s novih tržišta.

Po fotografiju s nadaleko poznatim Skradinskim bukom i ovog ljeta stižu posjetitelji iz cijelog svijeta. Osim impresivnih slapova, mnogi u Park dolaze potražiti osvježenje i predah od visokih temperatura na obali.

Posjetitelji: 'Htjeli smo nešto drukčije od plaže'

"Nismo došli samo zbog vodopada, nego i zbog nečeg drugog. Proveli smo puno dana na plaži pa je ovo nešto drukčije, nešto novo i mislim da je dobro", kaže mlada Francuskinja Camille.

Sličan razlog dolaska imao je i nizozemski turist Emgaud sa svojom obitelji.

"Slučajno smo se našli ovdje. Ležali smo na plaži nekoliko dana i rekli: 'Ajmo vidjeti malo prirodu.' Jako smo ugodno iznenađeni svime uokolo. Prekrasni su slapovi, priroda, ribe i prozirna plava voda. Sjajno je."

Manje domaćih i Nijemaca, više Amerikanaca i Britanaca

Iako su Hrvati i dalje pojedinačno najbrojniji među gotovo pola milijuna ovogodišnjih posjetitelja, a odmah iza njih Nijemci, obje skupine bilježe pad u odnosu na prošlu godinu. S druge strane, promotivne aktivnosti na britanskom i američkom tržištu počele su donositi rezultate.

"Imamo značajnu promjenu trendova. Sve više posjetitelja dolazi u predsezoni, ali istodobno bilježimo pad domaćih gostiju od osam posto, kao i pad broja posjetitelja iz Njemačke. S druge strane, sve nam više dolaze gosti iz SAD-a i Velike Britanije. Njihov broj porastao je čak 30 posto", istaknula je ravnateljica Nacionalnog parka Krka Nella Slavica.

Prema podacima Parka, ove je godine Krku posjetilo 108 tisuća hrvatskih građana, 66 tisuća Nijemaca, 51 tisuća Amerikanaca, 45 tisuća Poljaka, 33 tisuće Francuza i 30 tisuća Britanaca.

Predsezona sve jača, a ulaznice znatno povoljnije

Sve bolja posjećenost tijekom proljetnih i jesenskih mjeseci rezultat je, među ostalim, klimatskih promjena, ali i nižih cijena ulaznica. U predsezoni su one dvostruko jeftinije nego tijekom vrhunca ljeta.

U špici sezone ulaznica za odrasle stoji 40 eura, dok djeca starija od sedam godina i studenti plaćaju 15 eura. Posjetiteljima su na raspolaganju i brodski izleti čije se cijene, ovisno o ruti, kreću od 10 do 20 eura.

Prodavači osjećaju posljedice inflacije

Da se promijenila i potrošnja turista, primjećuju i lokalni prodavači domaćih proizvoda.

"Sve nam je upola slabije nego prije tri godine. Zapravo, od korone sve ide lošije i lošije. Gosti više nisu kao prije. Nema Talijana, nema toliko Nijemaca, ali ima Amerikanaca. Najviše kupuju pržene bajame i suhe smokve. Meni su najbolji četvrti, peti, deveti i deseti mjesec, a sada ćemo vidjeti kakav će biti kolovoz", kaže Sandra Šupe iz Lozovca.

Zaštita prirode važnija od rekorda

U Nacionalnom parku Krka očekuju da će vrhunac turističke sezone biti na razini prošlogodišnjeg, no naglašavaju kako im cilj nije rušenje rekorda po broju posjetitelja.

"Primarni nam je zadatak zaštita prirode i očuvanje osjetljivog ekosustava sedrenih barijera. Trenutačno provodimo tri velika projekta sufinancirana sredstvima Europske unije – ReFresh Fish Life, Sedra Viva i Mosaic of Life. Fokusirani smo na zaštitu prirode i prilagodbu klimatskim promjenama kojima svakodnevno svjedočimo", zaključila je ravnateljica Slavica.