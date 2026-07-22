Puno se pričalo o poskupljenjima, a sada se oglasio HTZ: Evo kakva je dosad sezona

Dosadašnji tijek turističke godine u skladu je s očekivanjima i vrlo dobar, a nakon prvih šest mjeseci na razini lanjskih slično pokazuju i prvi nepotpuni podaci za srpanj, izjavio je u srijedu direktor HTZ-a Kristjan Staničić nakon sastanka s turističkim zajednicama Zadarske županije.

Taj je sastanak dio redovite ljetne koordinacije HTZ-a (Hrvatske turističke zajednice) sa sustavom turističkih zajednica (TZ), kojemu su prethodili jučerašnji sastanak s predstavnicima TZ-ova Šibensko-kninske županije te raniji sastanak na Kvarneru.

Staničić je podsjetio da je lipanj bio nešto slabiji nego lanjski, ali mu je prethodio puno bolji svibanj, pa su rezultati za prvih šest mjeseci na razini lanjskih.

"Puno smo pričali i upozoravali na cijene, a jesmo li preskupi ili ne, treba vidjeti u čemu, jer imamo različitih ponuda. U nečemu smo povoljniji, u nečemu skuplji od drugih. Sada nam je u fokusu da budemo što bolji domaćini i odradimo ljetnu sezonu i posezonu što bolje, a cijene uvijek regulira tržište i tako će biti i ove godine", poručio je Staničić.

Staničić: Plan je stvaranje jedinstvene baze digitalnih resursa

Na sastanku s predstavnicima TZ-ova Zadarske županije razgovaralo se o mogućnostima sufinanciranja iz fondova za turistički nerazvijena područja i za razvoj turizma, nautičkom turizmu te o unapređenju digitalizacije.

"Plan je stvaranje jedinstvene baze digitalnih resursa, od video i foto materijala do ostalog potrebnog za naše marketinške aktivnosti, kao i modernizacija sustava eVisitor, što je potrebno za još učinkovitije praćenje prijava i odjava turista", najavio je Staničić.

Osvrnuo se i na projekt "Local Host/Vaš domaćin", kazavši da je to iskorak te da je HTZ napravio oznaku i sustav za taj projekt, a u promociji surađuje s Booking.com-om.

"Projektom, oglašavanjem i oznakom dodajemo vrijednost vidljivosti i promociji takvih objekata. U tijeku je i kampanja na tržištima, a nakon prve godine primjene uočili smo bolju popunjenost od smještaja bez oznake, za oko 5.7 posto u odnosu na lani", izvijestio je Staničić.

Novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti prošao prvo saborsko čitanje

Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić izjavila je da se razgovaralo i o novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je prošao prvo saborsko čitanje i u procesu je donošenja.

"Cilj je zakona, uz ostalo, borba protiv neregistriranog smještaja i onih koji iznajmljuju nelegalno, kao i primjena uredbe EU-a o registracijskom osobnom broju za smještaj za sve one koji se žele oglašavati na platformama, jer bez tog broja to neće moći. Zakonom se ojačava i nadzor, za koji će, osim Državnog inspektorata, biti zaduženi i Carinska uprava i komunalni redari", rekla je Udovičić.

Čvrljak: Velike su oscilacije u dolascima, noćenjima i potražnji

Podršku tome, dodala je, daju i direktori TZ-ova, među njima i direktor TZ-a Zadarske županije Vanja Čvrljak, koji je ovogodišnju sezonu komentirao "izazovnom, turbulentnom i čudnom".

"Velike su oscilacije u dolascima, noćenjima i potražnji. Očito dolazimo do točke za koju smo mislili da će biti tek za dvije-tri godine, a to je neravnoteža ponude i potražnje. Za to smo djelomice i sami krivi, ali još ima vremena da ispravimo anomalije i krenemo u pravom smjeru", rekao je Čvrljak.

Ocijenio je da je hrvatski turizam "još zdrav i nije preskup", a da su odstupanja od toga "tek mali, sitni i neznatni problemi", koji se mogu riješiti izbjegavanjem nelegalnog iznajmljivanja nekomercijalnog smještaja.

"Tu će dobro doći novi zakon, kao i uvođenje osobnog broja za svakog iznajmljivača, jer iznajmljivanje smještaja na crno najveći je problem hrvatskog turizma, a ne cijene", poručio je.