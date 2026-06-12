Mobilne ambulante počinju s radom: Prva postaja je Benkovac

Mobilne ambulante, koje su od 1. lipnja uključene u rad Doma zdravlja Zadarske županije, počet će s radom 15. lipnja, najavila je u petak na kolegiju župana pročelnica za zdravstvo Zadarske županije Ivana Šimić.

Ambulante će obilaziti ruralna i slabo naseljena područja, uključujući i otoke, čime se mijenja načelo primarne zdravstvene zaštite jer pacijent ne putuje prema sustavu nego sustav dolazi pacijentu na kućni prag, rekla je Šimić.

Mobilne ambulante pružat će usluge obiteljske medicine koje uključuju preventivne i kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku, izdavanje recepata i uputnica te praćenje kroničnih bolesnika.

Početak je u Benkovcu

Prva ambulanta boravit će 15. lipnja na području Benkovca, a potom će obilaziti područje Obrovca, Gračaca, Biograda na Moru i Paga.

O tome kada će s radom započeti i druga ambulanta, pročelnica je kazala da je u tijeku natječaj za zapošljavanje zdravstvenog tima.

Po završetku postupka mobilna ambulanta će proraditi, a što se tiče informacijskog sustava zdoctor.hr, on će omogućiti pronalazak najbližih turističkih ambulanti i različite upute za domaće i strane goste o zdravstvenim uslugama i ustanovama, istaknula je.

U pripremi su i turističke ambulante, a od 15. lipnja počinju s radom ambulante na Pagu i Pašmanu te u Zadru, Starigradu i Biogradu.

U planu je i turistička ambulanta na Viru, a u tijeku je natječaj za popunjavanje timova.