FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOSTUPNIJE ZDRAVSTVO /

Mobilne ambulante počinju s radom: Prva postaja je Benkovac

Mobilne ambulante počinju s radom: Prva postaja je Benkovac
×
Foto: Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Mobilne ambulante pružat će usluge obiteljske medicine koje uključuju preventivne i kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku, izdavanje recepata i uputnica te praćenje kroničnih bolesnika

12.6.2026.
15:33
Hina
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Mobilne ambulante, koje su od 1. lipnja uključene u rad Doma zdravlja Zadarske županije, počet će s radom 15. lipnja, najavila je u petak na kolegiju župana pročelnica za zdravstvo Zadarske županije Ivana Šimić.

Ambulante će obilaziti ruralna i slabo naseljena područja, uključujući i otoke, čime se mijenja načelo primarne zdravstvene zaštite jer pacijent ne putuje prema sustavu nego sustav dolazi pacijentu na kućni prag, rekla je Šimić.

Mobilne ambulante pružat će usluge obiteljske medicine koje uključuju preventivne i kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku, izdavanje recepata i uputnica te praćenje kroničnih bolesnika.

Početak je u Benkovcu

Prva ambulanta boravit će 15. lipnja na području Benkovca, a potom će obilaziti područje Obrovca, Gračaca, Biograda na Moru i Paga.

O tome kada će s radom započeti i druga ambulanta, pročelnica je kazala da je u tijeku natječaj za zapošljavanje zdravstvenog tima.

Po završetku postupka mobilna ambulanta će proraditi, a što se tiče informacijskog sustava zdoctor.hr, on će omogućiti pronalazak najbližih turističkih ambulanti i različite upute za domaće i strane goste o zdravstvenim uslugama i ustanovama, istaknula je.

U pripremi su i turističke ambulante, a od 15. lipnja počinju s radom ambulante na Pagu i Pašmanu te u Zadru, Starigradu i Biogradu.

U planu je i turistička ambulanta na Viru, a u tijeku je natječaj za popunjavanje timova.

AmbulanteZadarska ZupanijaZdravstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike