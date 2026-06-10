Zagreb proširuje prava na besplatan prijevoz, evo detalja

Grad Zagreb proširuje kriterije za korištenje usluga besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje, pilot projekt koji je uveden početkom travnja ove godine.

Nakon prvog mjeseca provedbe uočena je mogućnost da se usluga omogući većem broju građana kojima je takva pomoć potrebna.

Besplatan prijevoz dosad su mogli koristiti korisnici zajamčene minimalne naknade, a novim proširenjem usluga će biti dostupna i dodatnim skupinama građana.

"Uz korisnike zajamčene minimalne naknade, koji uslugu koriste od početka pilot projekta, prijevoz će sada biti omogućen i ljudima koji primaju gradsku novčanu naknadu za korisnike inkluzivnog dodatka, kao i umirovljenicima s prebivalištem u Zagrebu čiji ukupni mjesečni prihodi iznose 750 eura ili manje", izjavila dr.sc. Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Zahtjev za korištenje usluge prijevoza, zajedno s potrebnom dokumentacijom, podnosi se gradskom Odjelu za socijalnu zaštitu na adresi Prilaz Ivana Visina 1–3. Zahtjev je moguće predati osobno, poslati poštom ili dostaviti putem e-mail adrese [email protected].

Podsjećamo, Grad Zagreb je pokrenuo ovaj pilot projekt s ciljem veće dostupnosti liječenja i lakšeg odlaska na terapije za onkološke pacijente. Organiziranim prijevozom od doma do zdravstvene ustanove omogućen je lakši pristup liječenju.

Obrazac zahtjeva za korištenje usluge, kao i detaljne upute, dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba.