Skuplje gorivo nije jedino od čega Hrvati moraju strahovati, evo što bi još moglo poskupjeti

Sinoć su zatvorene burze pa je sada poznata i konačna cijena goriva prema kojoj će Vlada određivati prodajnu cijenu od utorka. Bez Vladine intervencije cijena Eurosupera bi rasla na 1.64, za 10 centi, što je pet eura skuplji prosječni spremnik automobila od 50 litara. Nova cijena Eurodizela mogla bi biti 1.81 eura, što je porast za 22 centa, odnosno 11 eura po spremniku. Cijena plavog dizela trebala bi rasti na 1.26, za 24 centa.

Kakav će to utjecaj imati pitali smo vlasnika OPG-a Kmetić u Požeško-slavonskoj županiji. Krenuli su radovi poslije žetve, priča nam, i svaki dan mu treba 300 litara plavog dizela. "Unatoč svemu, tim našim problemima, žetvi, lošoj cijeni žitarica, tu će nas pogoditi i cijena plavog dizela. I već danas na nekim benzinskim postajama ga nema i stavili su ograničenje od 300 litara", priča nam Ivan Kmetić, vlasnik OPG-a iz Alilovaca.

'Cijene će se morati dići'

Ograničenje od 300 litara na benzinskim postajama van autoceste je problem i prijevozničkim tvrtkama. U spremnik kamiona stane do 1300 litara, kaže predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika, Branko Trstenjački za RTL Danas kaže: "Neki prijevoznici će morati točiti kamione na autocestama, gdje je sad trenutačno 2 eura nafta, 1.96 koliko ja znam“.

Kamionski prijevoznici već su dizali cijene kada su krenule naglo rasti prije četiri mjeseca, dodaje. I sad će opet. "Cijene su se dizale od 15 do 25 posto. Pretpostavljam da se cijene budu morale dići. Mi smo već po starim cijenama preuzeli za sljedeći tjedan poslove. Ali ako se dogodi takav rast cijene, cijene se budu morale dići“, poručuje Trstenjački.

A onda se prijevozničke usluge prevaljuju dalje u lancu trgovine, objašnjava nam član Savjeta Udruge trgovine i logistike, Stjepan Roglić.

Vlada na potezu

Cijene poljoprivrednih proizvoda vrlo brzo mogli bi rasti do 14 posto, dodaje, dok će ostala roba poskupjeti za nekoliko tjedana: "Već najavljuju 20 eurocenti (rast cijene dizela, op. a.), mislim da je to značajan porast. Ako bude preko toga može se očekivati porast cijena dvoznamenkasti. Može biti 6,7, a može biti 13,14 (posto, op. a.). Nažalost morat ćemo svi reagirati. I distribucija i logistika, a nažalost i proizvođači“.

Vladi je preostao još manji dio trošarina na dizel i benzin, ali i plivajući PDV kojim se litra goriva može oporezivati od 25 do 15 posto, što dosad nije aktivirano.