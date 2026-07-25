Neugodne obavijesti dočekale vozače na pumpama: 'Ograničeno točenje do daljnjega'

Vozače su u subotu na pojedinim benzinskim postajama u Šibeniku dočekale poruke da se točenje goriva ograničava na 300 litara po jednom točenju.

"Obavještavamo vas da se od 24. srpnja uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljnjega. Sukladno donesenoj odluci, maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji", piše u obavijesti koju je INA istaknula na crpki u Šibeniku.

Podsjetimo, iste poruke dočekale su i vozače u Zagrebu. Na istoku glavnoga grada na INA-inoj postaji i na zapadu na postaji Petrola. Jedina razlika je što će odluka o ograničenju točenja na Petrolu vrijediti, kako stoji u obavijesti, "do opoziva".

Iz INA-e su za RTL Danas naveli kako su oni, kao odgovoran opskrbljivač, privremeno uveli ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvali kontinuitet opskrbe u okolnostima pojačane potražnje uslijed turističke sezone i rasta neizvjesnosti na međunarodnim tržištima.

"Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila. Mjera je privremena i za cilj ima spriječiti stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi, osigurati ravnomjernu distribuciju i omogućiti da gorivo bude dostupno što većem broju kupaca. Napominjemo da Rafinerija nafte Rijeka radi stabilno i kontinuirano, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznog goriva te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja", navode u INA-i.

Dodali su kako pomno prate razvoj situacije na međunarodnom energetskom tržištu i kretanja potražnje na svojim maloprodajnim lokacijama. Svoju će maloprodajnu politiku i operativne mjere, uključujući i predmetno ograničenje od 300 litara, prilagođavati okolnostima.

"Kupcima zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji", zaključili su iz INA-e.

Kako piše Regional Express, na Petrolovoj benzinskoj postaji u Mutilskoj ulici u Puli od petka je na snazi privremeno ograničenje prodaje goriva.