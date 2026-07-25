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KAKVE LJEPOTICE /

Ljeto im odlično stoji: Vitke noge i preplanuli ten magnet su za poglede na riječkom Korzu

Ljeto im odlično stoji: Vitke noge i preplanuli ten magnet su za poglede na riječkom Korzu
Foto: Hrvoje Skočić
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Sunčano vrijeme ponovno je ispunilo riječko Korzo, a najveću pozornost privukle su atraktivne šetačice koje su u ljetnim kombinacijama mamile poglede prolaznika. Preplanuli tenovi, vitke noge i vedri osmijesi bili su u prvom planu, dok su kratke hlačice i lepršave haljine dodatno naglasile pravi ljetni ugođaj.

Brinete i plavuše još su jednom pokazale zašto je riječka špica jedno od najboljih mjesta za promatranje ljetnih izdanja i lijepih lica. Cijelu galeriju fotografija s riječkog Korza pogledajte na Riportal.hr.

25.7.2026.
12:56
Hot.hr
Hrvoje Skočić
RijekaRiječka špicaKorzoLjepotice
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