Ljeto im odlično stoji: Vitke noge i preplanuli ten magnet su za poglede na riječkom Korzu

Sunčano vrijeme ponovno je ispunilo riječko Korzo, a najveću pozornost privukle su atraktivne šetačice koje su u ljetnim kombinacijama mamile poglede prolaznika. Preplanuli tenovi, vitke noge i vedri osmijesi bili su u prvom planu, dok su kratke hlačice i lepršave haljine dodatno naglasile pravi ljetni ugođaj.

Brinete i plavuše još su jednom pokazale zašto je riječka špica jedno od najboljih mjesta za promatranje ljetnih izdanja i lijepih lica. Cijelu galeriju fotografija s riječkog Korza pogledajte na Riportal.hr.