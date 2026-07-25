FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SMIJEH DO SUZA /

Ovo su definitivno najluđi ujaci na svijetu: Ono što su priredili svojim nećacima je pravi hit

Ovo su definitivno najluđi ujaci na svijetu: Ono što su priredili svojim nećacima je pravi hit
Foto: Reddit
Svjetski dan ujaka i teta, koji se obilježava 26. srpnja, posvećen je članovima obitelji koji često imaju posebno mjesto u životima svojih nećaka i nećakinja. Bilo da su izvor mudrih savjeta, partneri u nestašlucima ili najveća podrška, ujaci i tete nerijetko stvaraju uspomene koje se pamte cijeli život. Ovaj dan prilika je da im zahvalimo na ljubavi, brizi i svim nezaboravnim trenucima koje dijelimo s njima.
1 /21
VOYO logo

Svjetski dan teta i ujaka, koji se obilježava 26. srpnja, prilika je da odamo priznanje članovima obitelji koji često unose najviše zabave, smijeha i nezaboravnih uspomena u naše živote.

Oni su često prvi saveznici u dječjim nestašlucima, najbolji čuvari tajni i osobe koje će uvijek izmamiti osmijeh na lice. Neki su poznati po mudrim savjetima, a neki po ludim idejama koje se prepričavaju godinama.

Upravo takvi ujaci postali su pravi hit na društvenim mrežama. Korisnici Reddita podijelili su fotografije i priče koje dokazuju da njihova maštovitost nema granica.

Od urnebesnih kostima i šala do nesvakidašnjih iznenađenja za nećake i ostatak obitelji, njihovi potezi nasmijali su tisuće ljudi diljem svijeta.

25.7.2026.
7:03
Webcafe.hr
Reddit
Svjetski DanSmijehUjak
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija