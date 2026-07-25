Ovo su definitivno najluđi ujaci na svijetu: Ono što su priredili svojim nećacima je pravi hit

Svjetski dan teta i ujaka, koji se obilježava 26. srpnja, prilika je da odamo priznanje članovima obitelji koji često unose najviše zabave, smijeha i nezaboravnih uspomena u naše živote.

Oni su često prvi saveznici u dječjim nestašlucima, najbolji čuvari tajni i osobe koje će uvijek izmamiti osmijeh na lice. Neki su poznati po mudrim savjetima, a neki po ludim idejama koje se prepričavaju godinama.

Upravo takvi ujaci postali su pravi hit na društvenim mrežama. Korisnici Reddita podijelili su fotografije i priče koje dokazuju da njihova maštovitost nema granica.

Od urnebesnih kostima i šala do nesvakidašnjih iznenađenja za nećake i ostatak obitelji, njihovi potezi nasmijali su tisuće ljudi diljem svijeta.