Najteži boškarin ponovno u središtu pozornosti: 'Ovo nije fešta radi fešte'

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ISTARSKA TRADICIJA /

U Kanfanaru se tražio najteži boškarin, ali i čuvala tradicija stara desetljećima. Održana je 36. Jakovlja, manifestacija posvećena istarskim volovima, autohtonoj pasmini koju uzgajivači godinama čuvaju s mnogo rada i ljubavi.

Jedan od najiščekivanijih trenutaka bilo je vaganje volova te proglašenje najtežeg među njima. Životinje teže između 800 i 1400 kilograma, a iza svakog broja na vagi stoji svakodnevna briga uzgajivača.

"Ovo nije fešta radi fešte. Ovo je fešta koja ima izuzetno važnu poruku", poručio je načelnik Kanfanara Sandro Jurman.

Više pogledajte u prilogu reporterke Stefani Veljak.