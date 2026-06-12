Pronađeno misteriozno stvorenje: Većina ljudi ga uopće ne primijeti, a tajna je fascinantna

U prirodi postoji bezbroj čudnovatih i neobičnih bića koja u trenu zbune svakoga tko ih ugleda. Među njima se posebno ističe jedan stanovnik u Slovačkoj koji je privukao pozornost i znanstvenika i zaljubljenika u prirodu.

Riječ je o punoglavki, životinji koja na prvi pogled više podsjeća na morskog guštera ili egzotičnu ribu nego na vodozemca koji obitava u našim krajevima.

Slovensko ornitološko društvo nedavno je na svojim društvenim mrežama istaknulo upravo ovu neobičnu životinju, koja je zaintrigirala brojne posjetitelje močvara i ljubitelje prirode. Radi se o najvećoj punoglavki u Europi, a njezine impresivne dimenzije i rijetkost čine je pravom senzacijom za stručnjake.

Kako navodi portal Tnlive.sk, ova životinja ističe se svojim neobičnim izgledom i jedinstvenim načinom života.

Ptičji raj

Za ornitologe je livada Ostrovik, koja pripada općini Senné kraj Velikog Krtisha, iznimno važno zaštićeno područje poznato kao Ptičji raj. Međutim, močvare su vrijedne ne samo za ptice.

Tamo se može uočiti i vrlo rijetka škrlatna žaba (hrabavka). Na ovom mjestu možete primijetiti njezine punoglavke, koje biste vjerojatno pomislili da pripadaju nekoj drugoj životinji.

"Doseže veličinu od čak 10 do 18 centimetara, čime spada među najveće punoglavke u Europi. Zanimljivo je da je odrasla jedinka tri puta manja. Tijekom metamorfoze smanjuje se i pretvara u neupadljivu žabicu veličine samo nekoliko centimetara", pojasnili su stručnjaci.

Zašto hrabavka?

Ovaj vodozemac dobio je naziv hrabavka upravo zbog svog načina života pod zemljom.

"Odrasle jedinke veći dio godine provode zakopane u tlu, ponekad i desetke centimetara ispod površine. Pomažu im u tome tvrdi rožnati čvorići na stražnjim nogama, kojima doslovno odkopavaju zemlju ispod sebe. Zakopavaju se unatrag, stražnjicom naprijed, i u pjeskovitom tlu mogu nestati pod zemlju za samo nekoliko sekundi", opisali su način života ove životinje.

Aktivne su uglavnom noću i nakon toplih kiša. Njihov kvek može se čuti ispod vode.

"Mužjaci ne kvekću na obali kao većina naših žaba, njihov prigušeni glas dopire izravno ispod površine vode. Mnogi ljudi ne primijete njihovu prisutnost sve dok ne ugledaju ogromne punoglavke u vodi", istaknuli su.

U Slovačkoj je hrabavka rjeđa vrsta. Prilično je osjetljiva na kvalitetu vode te nestanak močvara i plitkih vodenih površina.

"Takva otkrića podsjećaju nas da Ptičji raj nije raj samo za ptice. Čuvajući močvare i prirodne vodene biotope, pomažemo i mnogim drugim fascinantnim vrstama“, dodali su ornitolozi u objavi.