Otkriveno novo čudesno stvorenje: Preslatka riba s osmijehom od uha do uha sve očarala

Morima plove različita bića - od onih koja su nam dobro poznata, do onih čudesnih i misterioznih, koje nikada prije nismo vidjeli. Jedan takav nevjerojatan susret zabilježen je u Kaliforniji, gdje su znanstvenici, koristeći napredni podmorski robot, uspjeli snimiti nevjerojatne scene života na morskom dnu.

Snimka je otkrila ružičastu ribu s dugim zrakama na prsnom peraju i grubljom teksturom kože, koja je, na iznenađenje istraživača, plivala s izrazom lica koji je podsjećao na širok osmijeh. Ovaj neobičan prizor privukao je pozornost i potaknuo znanstvenike da nastave istraživati ovu nepoznatu vrstu.

Kako su je pronašli istraživači?

Koristeći daljinski upravljano podmorsko vozilo, istraživači su uspjeli snimiti tri nove vrste riba, među kojima je bila i ova neobična ružičasta riba koja se nalazila na samom morskom dnu. Nakon detaljnog istraživanja, znanstvenici su otkrili da pripada vrsti limpet, poznatoj po svom želatinoznom tijelu i sposobnosti da se pričvrsti za morsko dno ili druge objekte pomoću usisnog diska na trbuhu.

Profesor Sveučilišta SUNY Geneseo u New Yorku, Mackenzie Gerringer istaknuo je da ovo trostruko otkriće pokazuje snagu ljudske znatiželje i podsjeća nas koliko života na Zemlji još uvijek ostaje skriveno.

'Najslađe stvorenje koje sam ikada vidio'

Znanstvenici s MBARI instituta u Kaliforniji objavili su ovu nevjerojatnu snimku na YouTubeu, koja je u vrlo kratkom roku prikupila više od 10.000 pregleda. Korisnici nisu mogli vjerovati vlastitim očima, šokirani i očarani onim što su vidjeli.

"Cijeli sam život stanovnik Havaja i iznenađen sam koliko je ova riba slatka", "Bože, kakav osmijeh! Obožavam ova nova otkrića", "Takav dobar primjer tehnologije koja pomaže ljudima da razumiju dragocjeni svijet u kojem živimo", "Neka mališan napreduje i živi dug, siguran i sretan život! Preslatko", "To je najslađe morsko čudovište koje sam ikad vidio", samo su neki od komentara.

Što su Limpeti?

Kao i mnogi njezini srodnici iz porodice Liparidae (ribe puževi), tako i Limpeti ima želatinozno tijelo i labavu kožu, što su ključne prilagodbe za život pod golemim pritiskom.

Na trbuhu posjeduje dobro razvijen usisni disk, formiran od modificiranih zdjeličnih peraja, koji joj omogućuje da se pričvrsti za morsko dno ili druge površine.

Njezine široke prsne peraje imaju 22 zrake, od kojih su gornje četiri neobično izdužene. Zubi su joj jednostavni i oštri, a velike oči vjerojatno služe za maksimalno prikupljanje ono malo bioluminiscentnog svjetla koje postoji u dubinama.