Slušalice AirPods Pro 3 donose revoluciju: Imaju integriran prijevod uživo!

Apple je predstavio nove AirPods Pro 3 slušalice. Novi model donosi poboljšane mikrofone koji smanjuju buku i nastavke od pjene dostupne u pet veličina, što korisnicima omogućava bolju udobnost i izolaciju zvuka, prenosi USA Today.

Cijena nije sitnica - iznosi 249 dolara, što je jednako cijeni prethodnog modela na lansiranju. Službena prodaja počinje u petak, 19. rujna.

Apple se ovim modelom nastavlja natjecati na tržištu premium bežičnih slušalica, gdje konkurencija postaje sve jača. AirPods Pro serija poznata je po aktivnom poništavanju buke i jednostavnoj integraciji s iPhoneom i drugim Apple uređajima, pa se očekuje da će i treća generacija privući velik broj korisnika.

Jedna od glavnih odlika AirPods Pro 3 slušalica je 'Live translation' koji omogućuje osobnu komunikaciju na odabranim jezicima i dostupan je u beta verziji. Kada je omogućen, 'Live translation' pomaže korisnicima da razumiju drugi jezik i komuniciraju s drugima govoreći prirodnim putem AirPods slušalica.

Za interakciju s nekim tko nema ovu mogućnost, postoji opcija korištenja iPhonea kao horizontalnog zaslona, ​​​​koji prikazuje prijevod uživo onoga što korisnik govori na željenom jeziku druge osobe. Kada druga osoba odgovori, njezin se govor prevodi na željeni jezik korisnika putem AirPods slušalica.

Još je korisnije za dulje razgovore kada oba korisnika nose vlastite AirPods slušalice s omogućenim prijevodom uživo na svom iPhoneu. ANC na AirPods slušalicama smanjuje glasnoću druge osobe koja govori tako da je lakše usredotočiti se na prijevod dok ostajete povezani u interakciji. Prijevod uživo na AirPodsima dostupan je na engleskom, francuskom, njemačkom, portugalskom i španjolskom jeziku, a do kraja godine bit će dostupan na još četiri jezika: talijanskom, japanskom, korejskom i kineskom (pojednostavljenom).