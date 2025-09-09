Nevjerojatno, kuću je ukrasio čepovima i kutijama od cigareta: Rezultat će vas ostaviti bez riječi

Svaka osoba ima neki svoj hobi - bilo da je riječ o trčanju, vježbanju, crtanju, sportu ili nečemu sasvim neobičnom. Oni nam omogućuju bijeg od svakodnevnog života, opuštanje i uživanje u nečemu što nas ispunjava.

No, jeste li ikada čuli za skupljanje čepova od piva? Možda ste naišli na ovu neobičnu strast, ali sigurno vam je nepoznata količina koju jedan entuzijast uspijeva prikupiti. Za ovog nevjerojatnog čovjeka iz Nienburga, Franka Zeidlera, ovo nije samo hobi - to je prava umjetnost.

Teška životna situacija ga natjerala na to

Ovaj neobičan hobi započeo je 2010. godine, kada se brinuo o svojoj majci koja je bolovala od demencije.

"To što me smiruje, to me fascinira. Svaki pojedini čep koji zalijepim i zatim vidim kako svijetli", otkrio je Zeidler.

Teška životna situacija prijetila je da razdvoji Zeidlera i njegovu strast. Naime, 2019. godine umrla mu je majka, a skupljanje čepova stalo je, barem na neko vrijeme.

"Svijet mi je tada pao. Deset godina brige, odjednom nestalo. To nisam mogao podnijeti", prisjetio se. Sada, šest godina nakon tragedije, ovaj neobični umjetnik vratio se svom hobiju.

Čepovi nisu jedini što skuplja

Već je ugradio oko 130.000 čepova, većinu njih u svom podrumu. Prema njegovoj procjeni, mogao bi time postati i nositelj u Guinnessovoj knjizi rekorda.

Osim čepova, Zeidler je odlučio podići svoj hobi na višu razinu. Krenuo je skupljati i vrećice od juha te ostatke kutija od cigareta, koje je također počeo koristiti za ukrašavanje svojih zidova.

Što kažu korisnici interneta?

Svoje hobije Zeidler redovito dijeli na Instagram profilu kronkorken_frank, gdje ima impresivnih 25,7 tisuća pratitelja. Njegovi kreativni radovi, koji uključuju sve od čepova do neobičnih ukrasa poput vrećica od juha i kutija od cigareta, privlače veliku pozornost.

"Odlična soba, samo tako nastavi", "Tvoja životna strast je prilično zarazna. Veselim se tvom novom projektu", "Ovo je stvarno bolesno", samo su neki od komentara ispod njegovih objava.

Pozornost na Instagramu raduje Zeidlera. Nada se da će je iskoristiti kako bi skrenuo pažnju na temu skrbi za članove obitelji. "Drago mi je zbog svakog staračkog doma i socijalnih usluga, ali gdje bi bila Njemačka bez skrbi za članove obitelji? Tada bi Njemačka već davno odustala", zaključio je.