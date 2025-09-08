Znate li onu bol kada stanete na LEGO kockice? Ova žena je trčala bosa po njima čak 100 metara

Gotovo da ne postoji roditelj koji nije iskusio onu iznenadnu, oštru i nesnosnu bol kada bosom nogom stane na LEGO kocku zaboravljenu na podu.

No, jedna majka s Novog Zelanda odlučila je tu univerzalnu roditeljsku muku pretvoriti u svjetski podvig. Gabrielle Wall, majka dvoje djece, ušla je u povijest oborivši Guinnessov svjetski rekord u najbržem trčanju na 100 metara preko LEGO kockica, i to bez ikakve obuće.

@guinnessworldrecords Fastest 100 m barefoot on LEGO® bricks ⏱️ 24.75 seconds by Gabrielle Wall 🇳🇿 ♬ original sound - Guinness World Records

'Osjećam ovu bol'

Njezin nevjerojatan pothvat, ostvaren 16. siječnja u Christchurchu, zabilježio je vrijeme od samo 24,75 sekundi. Staza kojom je trčala nije bila nimalo obična, sastojala se od 300 kilograma raznobojnih plastičnih kockica koje je donirala novozelandska dobrotvorna organizacija Imagination Station.

Gabrielle je, unatoč jednom manjem posrtanju tijekom trke, uspjela održati ravnotežu i impresivnom brzinom stići do cilja. Video njenog nevjerojatnog podviga, koji je službena stranica Guinness World Records objavila na TikToku, u samo pet dana prikupio je više od šest milijuna pregleda.

Gledatelji širom svijeta nisu mogli vjerovati kako Gabrielle hrabro prkosi boli i suočava se s izazovom koji mnogi ne bi ni pomislili prihvatiti.

"Znaš da je mama", "Osjećam bol", "Zamisli kako te peku stopala nakon ovoga, ne hvala! Samo korak na jedan komadić ti daje osjećaj kao da sam slomila prst", "Osjećam bol izvan straha", "Mislim da je ona jedina koja je ovo napravila", "Koljena bi mi klecala sa svakim korakom. Nema šanse", samo su neki od komentara.

Foto: Profimedia

Nezaboravno iskustvo

Ovaj rekord za Gabrielle nije bio samo hir ili potraga za slavom. Pothvat se nalazio na njezinoj listi želja koju je sastavila nakon što se 2022. godine suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Objasnila je kako je postavljanje rekorda za nju bilo "nezaboravno iskustvo" i način da dokaže samoj sebi kako može pomaknuti vlastite granice.

"Ponosna sam što sam se natjerala do novih granica", izjavila je nakon obaranja rekorda, te pokazala da je njezina snaga volje jača od bilo kakve fizičke boli.

Foto: Profimedia

Dva mjeseca prije pokušaja obaranja rekorda provela je potpuno bosonoga kako bi joj se na stopalima stvorili žuljevi i kako bi koža postala što otpornija. Njezina predanost išla je toliko daleko da je bosa prisustvovala čak i na jednom vjenčanju.

Osim jačanja tabana, trenirala je i tehniku trčanja sa širim stavom kako bi lakše održavala ravnotežu na nestabilnoj površini rasutih kockica. Svaki korak bio je proračunat rizik, no njezina priprema se na kraju isplatila.