Proročanstva Babe Vange najavljuju vrlo mračnu jesen: Navodno nas čeka prava katastrofa

Dok ljeto polako ustupa mjesto jeseni, svijet s mješavinom straha i znatiželje ponovno iščitava zagonetna proročanstva Babe Vange, slijepe bugarske proročice. Iako je preminula 1996. godine, njezine vizije, često kriptične i otvorene za tumačenje, nastavljaju intrigirati milijune.

Za 2025. godinu, a posebno za mjesece koji slijede nakon ljeta, njezina su predviđanja posebno uznemirujuća i obuhvaćaju sve, od prirodnih kataklizmi i političkih lomova do tehnoloških otkrića koja bi mogla zauvijek promijeniti čovječanstvo.

'Dvostruka vatra' i prijetnja kataklizme

Jedno od najdramatičnijih proročanstava za 2025. godinu usredotočeno je na kolovoz, no njegove bi se posljedice mogle protegnuti duboko u jesen.

Vanga je navodno govorila o "dvostrukoj vatri koja će se istovremeno dići s neba i zemlje". Tumačenja ove jezive fraze su brojna. Neki vjeruju da se radi o metafori za razorne požare koji će harati planetom, potaknuti klimatskim promjenama, u kombinaciji s vulkanskim erupcijama.

Drugi, pak, strahuju od doslovnijeg scenarija - udara asteroida ili snažne solarne baklje koja bi mogla spržiti Zemlju.

Osim vatre, Vanga je za 2025. predvidjela i niz drugih prirodnih katastrofa. Spominju se razorni potresi i poplave diljem svijeta, s posebnim naglaskom na veliku katastrofu u Aziji, potencijalno potres praćen tsunamijem.

S obzirom na to da se takvi događaji rijetko događaju izolirano, jesen bi mogla donijeti razdoblje pojačane seizmičke i klimatske nestabilnosti.

Foto: Youtube

Politički slom i novi sukobi na pomolu

Na geopolitičkom planu, jesen 2025. mogla bi biti prekretnica. Proročanstvo o "slomljenoj ujedinjenoj ruci, gdje svaka ide svojim putem" mnogi analitičari tumače kao znak raspada velikih saveza poput NATO-a ili Europske unije.

Rastuće napetosti unutar zapadnog bloka, kao i sve veći jaz između Istoka i Zapada, daju težinu ovoj mračnoj viziji. Vanga je navodno predvidjela i izbijanje novog, razornog sukoba u Europi koji će "uništiti stanovništvo".

Ovo predviđanje izaziva posebnu zabrinutost u kontekstu već postojećih globalnih napetosti. Jesen bi tako mogla postati pozornica za diplomatske lomove ili, u najgorem slučaju, eskalaciju koja vodi u novi rat.

Uz to, proročica je predvidjela i značajan pad broja stanovnika u Europi, što može biti posljedica kako sukoba, tako i prirodnih katastrofa ili ekonomske krize.

Foto: YouTube

Znanje koje nismo željeli imati

Možda i najzagonetnije proročanstvo za 2025. godinu upozorava da će se čovječanstvo približiti znanju koje "nije željelo imati". Vanga je navodno rekla: "Ono što se otvori, ne može se zatvoriti." Mnogi ovo povezuju s nekontroliranim razvojem umjetne inteligencije, genetskog inženjeringa ili biotehnologije.

Jesen bi mogla donijeti revolucionarno otkriće koje, iako nudi golem potencijal, sa sobom nosi i nesagledive etičke i egzistencijalne rizike.

S druge strane, Vanga je predvidjela i pozitivne znanstvene pomake. Navodno nas u 2025. očekuje revolucija u medicini, s usavršavanjem procesa uzgoja ljudskih organa u laboratorijima, što bi moglo spasiti milijune života.

Također se spominje i otkriće novog, čistog i gotovo neiscrpnog izvora energije te razvoj telepatije kao realne mogućnosti komunikacije.

Foto: YouTube

Ekonomska kriza i kontakt s drugim svjetovima

Uz ratove i katastrofe, Vanga je predvidjela i globalni ekonomski slom. Kolaps velikih financijskih tržišta, masovna nezaposlenost i siromaštvo mogli bi obilježiti drugu polovicu godine. Ova se vizija poklapa sa strahovima mnogih ekonomista koji upozoravaju na krhkost globalnog financijskog sustava.

Kao da sve to nije dovoljno, proročanstva za 2025. sadrže i jedan potpuno bizaran element: kontakt s izvanzemaljcima. Prema jednoj interpretaciji, do prvog službenog kontakta doći će tijekom velikog sportskog događaja, što će svijet ostaviti u šoku i nevjerici.

Iako zvuči kao scenarij iz znanstveno-fantastičnog filma, neki ovo povezuju s sve češćim izvješćima o neidentificiranim letećim pojavama.