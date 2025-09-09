Predstavljeni iPhone 17 i iPhone Air: Ovo je najtanji model do sada, a moćan je kao MacBook

Apple je na velikom eventu u Cupertinu predstavio novu generaciju iPhonea – iPhone 17, iPhone 17 Pro i potpuno novi iPhone Air, najtanji model do sada.

iPhone 17 dolazi u pet boja, s 6.3-inčnim zaslonom, bržim procesorom A19 i kamerom od 48 MP. Prednja kamera ima najveći senzor do sada, a uz pomoć umjetne inteligencije automatski prilagođava kadar.

iPhone 17 Pro donosi jaču bateriju, bolje hlađenje i snažan čip, zbog čega Apple tvrdi da je idealan i za gejming. Ima tri stražnje kamere i dolazi u tri nove boje.

iPhone Air je najtanji iPhone dosad, s debljinom od samo 5.6 mm. Izrađen je od “svemirskog titana”, dolazi s 6.5-inčnim zaslonom i pokreće ga novi A19 Pro procesor. Apple kaže da njegova snaga može parirati MacBooku Pro.

Predstavljeni su i novi Apple Watch modeli – Series 11 s mjeračem krvnog tlaka, povoljniji SE 3 i Ultra 3 s većom baterijom i satelitskom povezivošću.

Novi AirPods Pro 3 donose mjeritelj pulsa, poboljšano poništavanje buke i mogućnost prevođenja jezika u stvarnom vremenu.

Svi uređaji izlaze 19. rujna, a cijene počinju od 799 dolara za iPhone 17, 999 dolara za iPhone Air i 1099 dolara za iPhone 17 Pro.

